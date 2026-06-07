Bayern Múnich cierra la puerta al Real Madrid por Olise: “Que se ahorren el problema”

El interés que podría existir alrededor de Michael Olise recibió una respuesta contundente desde Alemania. Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, dejó claro que el conjunto bávaro no contempla la salida del atacante y lanzó un mensaje directo ante los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

En declaraciones para el diario alemán BILD, el dirigente aseguró que hasta el momento no existe ninguna oferta formal por el futbolista, aunque aprovechó para dejar clara la postura del club respecto a una posible negociación.

🚨 Bayern president Hainer: “If Florentino Pérez wants to send us a bid for Olise - which has not happened so far - he can SAVE HIMSELF THE TROUBLE”.



“Michael Olise is a player of FC Bayern with a long-term contract. We are NOT a selling club”, told BILD. pic.twitter.com/wPxlhonhx2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Hainer manda mensaje a Florentino Pérez

El presidente del Bayern fue cuestionado sobre una eventual ofensiva del Real Madrid por Olise, una de las grandes figuras del equipo durante la última temporada.

Si Florentino Pérez quiere presentarnos una oferta por Olise —cosa que no ha ocurrido hasta ahora—, que se ahorre el problema

Las palabras del dirigente reflejan la confianza que tiene el club en el proyecto deportivo que encabeza el jugador francés, quien se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema bávaro.

Michael Olise tiene 24 años y ya es pretendido por el Real Madrid l AP

Bayern insiste: Olise no está en venta

Además de descartar negociaciones con el conjunto merengue, Hainer dejó claro que el Bayern no tiene necesidad de desprenderse de sus principales estrellas para ningún equipo.

Jugadores de Bayern Munich agradecen a sus fans en el Estadio Santiago Bernabéu en la ida de la serie contra Real Madrid | AP

Michael Olise es jugador del FC Bayern con contrato a largo plazo. No somos un club vendedor

El atacante llegó al gigante alemán como una de las incorporaciones más importantes del proyecto y rápidamente se consolidó como uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

Con estas declaraciones, el Bayern Múnich busca poner fin a cualquier especulación sobre una posible salida de Olise y reafirma su intención de construir el futuro del equipo alrededor de jugadores clave, dejando claro que, al menos por ahora, el francés seguirá vistiendo la camiseta bávara.