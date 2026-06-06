“Real Madrid está en gravísima crisis”: Riquelme enciende las alarmas en el Madrid de Florentino Pérez

Se acerca la fecha de las elecciones en la ‘Casa Blanca’ del Real Madrid y Enrique Riquelme ha sacudido nuevamente el entorno de la institución presidida por Florentino Pérez asegurando que hay una gravísima crisis financiera.

¿Qué dijo Riquelme?

En su penúltimo discurso antes de las elecciones resaltó ante los medios la dificultad que vive la institución: “El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera. He intentado hacer una campaña limpia; pero debemos exigir transparencia y responsabilidad.”

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

Riquelme lanzó contundencia por una transparencia y una claridad de la situación económica: “No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas sin que conozcan la situación real de su club”

“El Real Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez, la caja se ha reducido un 99% y la tesorería ha caído a apenas unos millones; hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto”, mencionó.

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

¿Endeudados por remodelación del Santiago Bernabéu?

Asimismo señaló que hay una deuda vinculada a la remodelación del Santiago Bernabeú que dicho por él ha alcanzado niveles sin precedentes en la institución y que eso podría convertirse en una mayor gravedad si no se corrige.

“Sabemos también que la deuda vinculada a la remodelación del Bernabéu y a otras operaciones financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto”, resaltó.

Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid l X:realmadrid

De concretarse su victoria, Riquelme tiene claro cual es lo primero y esa es una auditoría pública: “No puede ser que quienes pedimos luz y taquígrafos seamos señalados como malos madridistas; urge levantar las alfombras y abrir las ventanas de Concha Espina”.