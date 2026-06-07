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Futbol

Florentino Pérez gana elecciones del Real Madrid, según reportes

Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu | AP
Emiliano Arias Pacheco 12:50 - 07 junio 2026
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El mandatario continuará en el cargo hasta 2030

¡Humo blanco en la Casa Blanca! De acuerdo a reportes preliminares, las urnas de las elecciones presidenciales del Real Madrid se cerraron y todo parece indicar lo inevitable: Florentino Pérez continuará en su cargo hasta 2020.

De acuerdo con distintos medios en España, Florentino Pérez ganó con holgura las elecciones presidenciales. Los votos preliminares resultaron con el empresario con un total de 65.95 por ciento de los votos; su contrincante, Enrique Riquelme, tuvo el 34.05 por ciento.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Las palabras de los protagonistas

De momento, Enrique Riquelme comentó ante los medios de comunicación tras el cierre de urnas. El oriundo de Cox no hizo algún comentario sobre los resultados preliminares, pero agradeció a los socios del Real Madrid.

"Buenas tardes a todos. Es un día muy especial en los últimos 20 años. Quiero agradecer a todos los socios que han acudido a votar. Pase lo que pase, hoy ha ganado el Real Madrid, nuestra candidatura también independientemente del resultado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas en el sondeo. Estaremos muy pendientes. Se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo y que no tenía hacia dónde ir o dónde reflexionar o decir lo que le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir", comentó.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

¿Qué prometió Florentino Pérez en caso de ganar?

Durante la campaña presidencial, Florentino Pérez comentó una serie de promesas. En caso de continuar en el sillón presidencial, fichará al técnico portugués José Mourinho y a los futbolistas Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté

Por su parte, Riquelme comentó que en caso de ganar vestirá de merengue a Erling Haaland, lo que ocasionó una molestia en el Manchester City. Al final, no pasarán las promesas de Enrique Riquelme. 

Florentino Pérez previo a un partido de Real Madrid en LaLiga | AP
Florentino Pérez previo a un partido de Real Madrid en LaLiga | AP
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