José Mourinho, cada vez más cerca del Real Madrid; ya hay acuerdo verbal

José Mourinho estaría cada vez más cerca de regresar al Real Madrid. Diversos reportes señalan que existe un acuerdo verbal entre el entrenador portugués y la directiva merengue para iniciar una nueva etapa en el Santiago Bernabéu, una noticia que ha provocado una enorme expectativa entre los aficionados blancos tras la reciente reelección de Florentino Pérez como presidente del club.

La posibilidad del retorno de Mourinho no surge de manera aislada. Durante el proceso electoral, uno de los temas que más ilusionó a un sector del madridismo fue la posibilidad de recuperar figuras emblemáticas que marcaron una época en la institución, siendo el técnico portugués uno de los nombres más mencionados por la afición.

Florentino Pérez previo a un partido de Real Madrid en LaLiga | AP

El acuerdo verbal que acerca a Mourinho al banquillo merengue

Según la información que circula en España y en redes sociales, las conversaciones entre ambas partes habrían avanzado de forma positiva hasta alcanzar un acuerdo verbal para un contrato inicial de dos años. Aunque todavía faltarían algunos trámites administrativos y la firma de la documentación correspondiente, las negociaciones estarían prácticamente encaminadas.

El pacto representaría uno de los movimientos más importantes del futbol europeo de cara a la próxima temporada. Mourinho conoce perfectamente la estructura del Real Madrid y mantiene una relación cercana con varios integrantes de la dirigencia, factores que habrían facilitado el acercamiento entre ambas partes.

Durante su primera etapa al frente del club, entre 2010 y 2013, el portugués conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de sentar las bases de un equipo que posteriormente dominó el continente con múltiples títulos de Champions League.

José Mourinho | AP

La promesa que podría cumplir Florentino Pérez

La reelección de Florentino Pérez abrió la puerta a una nueva planificación deportiva para los próximos años. En ese contexto, el posible regreso de Mourinho es visto por muchos aficionados como una de las promesas más importantes asociadas al nuevo mandato del dirigente madridista.

El entrenador portugués aportaría experiencia, liderazgo y una personalidad capaz de gestionar la presión que implica dirigir al club más exigente del mundo. Además, su llegada enviaría un mensaje claro sobre la intención del Real Madrid de competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en la Champions League.