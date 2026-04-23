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Futbol

Esta es la razón por la qué no llegó Antonio Mohamed a Cruz Azul

La sorprendente historia del Turco y La Máquina
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:38 - 22 abril 2026
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Pese a estar apalabrado, el técnico argentino no concretó su llegada gracias a la anterior directiva celeste

El destino como la número cinco son ‘caprichosos’ y si no sabes jugar con él este te dará un duro golpe, situación que vivió Cruz Azul. La Máquina decidió terminar la relación con su estratega, Nicolás Larcamón, luego de una larga racha de partidos sin ganar, sin embargo, la historia podría decir otra cosa si la directiva hubiera tomado una decisión distinta en el Clausura 2023.

Nicolás Larcamón con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Nicolás Larcamón con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Mohamed y Cruz Azul, caminos cercanos que no se cruzaron

Pese a que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti llegó a Cruz Azul en febrero de 2023, el plan inicial del nuevo equipo celeste tenía a otro protagonista como candidato principal, Antonio ‘Turco’ Mohamed, situación que se pudo dar a conocer desde INFILTRADOS de RÉCORD.

Cruz Azul había llegado a un acuerdo con Antonio ‘Turco’ Mohamed, ya se habían ‘dado la mano’ para que fuera el nuevo entrenador justo antes de que llegará Ricardo Tuca Ferretti”, declaró Carlos Ponce de León para INFILTRADOS.
Antonio Mohamed feliz por el pase de Toluca ante LA Galaxy l MEXSPORT

Durante el programa de RÉCORD, se dio a conocer que al final fue la propio directiva la que tomó la decisión de no inclinarse por el Turco, razón por la que al final llegó Ferretti para vivir un breve periodo dentro de la Noria

Los asesores metieron la mano para que el Turco que ya tenía un acuerdo verbal, no fuera el entrenador de Cruz Azul y al final de cuentas llegó el Tuca”, concluyó. 
Antonio Mohamed | MEXSPORT

¿Karma en la Noria?

Hoy, Cruz Azul vive un momento de alta incertidumbre, pues con la partida de su técnico a falta de una jornada para la Liguilla, será el interinato quien busque hacer la hazaña y logre llevar lejos en la segunda etapa de la Liga MX al equipo celeste. 

Por su parte, Antonio ‘Turco’ Mohamed (quien al final llegó a Toluca), es el actual técnico Bicampeón del futbol mexicano, consolidándose como uno de los estrategas más ganadores del país y que además peleará por conseguir el Tricampeonato e igualar la heroica del América.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7
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