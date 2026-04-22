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Futbol

¡Se acabó! Nicolás Larcamón deja de ser entrenador de Cruz Azul

La paciencia se terminó en La Máquina luego de una racha sin buenos resultados
Esteban Gutiérrez 15:04 - 22 abril 2026
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Luego de la reunión sostenida entre Víctor Velázquez e Iván Alonso, se tomó la decisión de que Nicolás Larcamón no continúe en su puesto como entrenador de Cruz Azul.

De acuerdo con información de nuestra reportera, Iliany Aparicio, la directiva cementera ya habló con el técnico argentino y le comunicó su salida, la cual tendrá efecto inmediato.

Por lo tanto, La Máquina se presentará este domingo con un estratega interino en su regreso al Estadio Banorte para enfrentar al Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7
Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Crisis de resultados

Cruz Azul atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos torneos, especialmente por la racha de nueve partidos al hilo sin conocer la victoria.

Si bien es cierto, momentáneamente se ubica en la cuarta posición general, su desempeño ha venido a la baja en las semanas recientes, lo que provocó resultados adversos de gran impacto como la eliminación de la Concacaf Champions Cup a manos del LAFC en Cuartos de Final.

En la Liga MX, el conjunto celeste tuvo la oportunidad de pelear por el liderato del Clausura 2026 y de la temporada general, pero su mal desempeño terminó con las esperanzas prematuramente.

'Toro' Fernández se lamenta durante el Cruz Azul vs LAFC | IMAGO7

Los nueve partidos sin ganar de Cruz Azul

El último triunfo de La Máquina fue el pasado 10 de marzo, cuando se impuso 2-3 en su visita a Monterrey en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf. Desde ese momento, no ha podido volver a ganar en ninguna competencia.

Luego de aquella victoria, Larcamón y sus dirigidos registran siete empates y dos descalabros:

  • Pumas 2-2 Cruz Azul | J11 Liga MX

  • Cruz Azul 1-1 Monterrey | Octavos de Final Vuelta Concacaf

  • Mazatlán 1-1 Cruz Azul | J12 Liga MX

  • Cruz Azul 1-2 Pachuca | J13 Liga MX

  • LAFC 3-0 Cruz Azul | Cuartos de Final Ida Concacaf

  • América 1-1 Cruz Azul | J14 Liga MX

  • Cruz Azul 1-1 LAFC | Cuartos de Final Vuelta Concacaf

  • Cruz Azul 1-1 Tijuana | J15 Liga MX

  • Querétaro 1-1 Cruz Azul | J16 Liga MX

Números de Larcamón

Tras dos torneos al frente de Cruz Azul, el técnico argentino se marcha con 47 encuentros dirigidos a sus espaldas, registrando 24 victorias, 16 empates y solo siete derrotas.

En su primer semestre al frente del equipo, llevó a los celestes hasta Semifinales, ronda en la que fueron eliminados por Tigres. A nivel internacional, además de su reciente fracaso en Concacaf, vivió uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente del club luego de la goleada 7-0 sufrida contra Seattle Sounders en la Leagues Cup.

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