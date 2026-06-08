Laura Galván conquista el Medio Maratón de Chicago y confirma su gran momento

La atleta mexicana Laura Galván continúa escribiendo páginas importantes para el atletismo nacional. Este fin de semana, la corredora se proclamó campeona del Medio Maratón de Chicago, una de las pruebas de ruta más prestigiosas de Estados Unidos.

Galván cruzó la meta en la primera posición tras una destacada actuación en las calles de la ciudad estadounidense, con un tiempo de 1h:10min:11s, donde logró imponer su ritmo desde los primeros kilómetros para superar a un competitivo grupo de corredoras internacionales.

La victoria representa un nuevo éxito en la carrera de la fondista mexicana, quien durante los últimos años se ha convertido en una de las principales referentes del atletismo nacional gracias a sus actuaciones.

Laura Galván en JP de Lima 2019

¿Cómo fue la victoria de Laura Galván en Chicago?

La mexicana mostró una estrategia inteligente a lo largo de los 21.097 kilómetros del recorrido. Desde la primera mitad de la prueba se mantuvo entre las líderes y poco a poco comenzó a marcar diferencias sobre sus perseguidoras.

¡Mexicana 🇲🇽 Campeona 🏆!



Laura Galván 🇲🇽 gana el Medio Maratón de Chicago 🇺🇸🏃‍♀️en 1h:10min:11s ⏱️



"La Gacela de la Sauceda" se prepara para el Maratón olímpico de Los Ángeles 2028 👊 pic.twitter.com/6ka160exDT — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) June 7, 2026

Con un paso constante y una gran resistencia física, Galván logró despegarse en los kilómetros finales para asegurar el triunfo y cruzar la meta en solitario, desatando la celebración de la comunidad mexicana presente en el evento.

La tricolor pudo terminar por delante de la estadounidense Molly Born y la keniana Joyline Chemuta, quienes finalizaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

Laura Galván posa con la medalla de oro en Lima | MEXSPORT