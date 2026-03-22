Erick Portillo manda mensaje a México tras ganar plata en Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta

El mexicano Erick Portillo firmó una actuación histórica al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, celebrado en Torun, Polonia, tras alcanzar los 2.30 metros en salto de altura.

La final fue sumamente cerrada y se definió por criterios de desempate. Portillo logró su mejor marca en el tercer intento, igualando la altura del ucraniano Oleh Doroshchuk, quien se llevó el oro al no registrar fallos. El podio lo completaron Raymond Richards y Sanghyeok Woo, ambos con 2.26 metros, en un empate por el tercer lugar.

Este resultado marca un antes y un después para el atletismo mexicano bajo techo. Se trata de la primera medalla nacional en salto de altura en la historia de los Mundiales indoor y el regreso de México al podio tras 27 años, desde la presea conseguida en 1999.

Erick Portillo celebrando su victoria en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 | AP

Portillo y su mensaje: México puede competir con los mejores

Tras su participación, Portillo no solo celebró el logro, sino que aprovechó para enviar un mensaje contundente en entrevista con ESPN. El atleta de 25 años subrayó que, aunque el salto de altura no sea una disciplina popular en México, eso no limita el potencial de sus representantes.

“No porque sea un deporte que no se practica en México significa que no podemos ser de los mejores del mundo, ya demostré que sí”, declaró, dejando en claro que su resultado busca romper paradigmas dentro del deporte nacional.

Erick Portillo compitiendo en salto de altura indoor | AP

Una medalla histórica que impulsa al atletismo mexicano

El logro de Portillo también tiene peso estadístico. Con esta plata, se convierte en el mejor resultado para un mexicano en la historia de este certamen y se suma a los bronces de Ernesto Cantó (1987) y Alejandro Cárdenas (1999), consolidando su nombre en la élite del atletismo nacional.

Además, el atleta superó su marca personal previa de 2.28 metros, lo que confirma su crecimiento competitivo en escenarios internacionales. Este salto no solo le dio la medalla, sino que también evidencia su potencial rumbo a futuras competencias de mayor exigencia.

“Estoy muy feliz por lo que conseguí. Es una presea histórica para México y me siento increíble”, comentó previamente ante medios, destacando el trabajo detrás de su preparación y dedicando el logro a quienes confiaron en él.