Natalia Botello hace historia al coronarse campeona de esgrima en la NCAA

La esgrimista mexicana Natalia Botello ha conseguido un hito para el deporte universitario al proclamarse campeona de sable en el Campeonato de la NCAA 2026. La atleta, representante de la Universidad de Ohio State, se alzó con el título en la competencia celebrada en Notre Dame, marcando un momento histórico para su programa deportivo.

Con esta victoria, Botello se convierte en la primera mujer en la historia de Ohio State en ganar el campeonato nacional en la modalidad de sable. Este logro le ha valido su segunda nominación consecutiva al Primer Equipo All-America de la NCAA, consolidando su estatus como una de las atletas más destacadas del circuito.

Natalia Botello, esgrimista mexicana, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 | MEXSPORT

¿A qué grupo se unió Natalia Botello?

La tijuanense se une a un selecto grupo de campeonas individuales del programa femenil de su universidad, junto a figuras como Katarzyna Dabrowa, Eleanor Harvey y Yelena Kalkina, quienes previamente alcanzaron la gloria en otras especialidades.

El camino de Botello hacia el título fue dominante. Inició la competencia con una racha impecable de 15 victorias en la fase preliminar. Al concluir las rondas de grupos, acumuló un impresionante récord de 21 triunfos y solo dos derrotas, lo que le aseguró la primera siembra para las semifinales.

Natalia Botello, esgrimista mexicana, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 | MEXSPORT

El camino de Natalia Botello

En la antesala de la final, se enfrentó a Siobhan Sullivan, de la anfitriona Notre Dame, a quien venció con un marcador de 15-11. Ya en el combate por el oro, su rival fue Magda Skarbonkiewicz, también de Notre Dame y medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos. Botello demostró su superioridad desde el inicio, controlando el asalto para sellar una contundente victoria por 15-5.

El triunfo de Natalia Botello no solo engrandece su palmarés personal, sino que también suma un prestigioso campeonato individual al historial de Ohio State. Además, su compañera de equipo, Gloria Klughardt, finalizó en una meritoria octava posición, obteniendo el reconocimiento como miembro del Segundo Equipo All-America.