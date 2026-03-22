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¡Históricas! Sultanes Femenil conquista la Serie de la Reina tras aplastar a Diablos Femenil
Sultanes Femenil escribió su nombre con letras doradas en la historia del softbol mexicano al conquistar la Serie de la Reina, logrando así su primer campeonato dentro de la Liga Mexicana de Softbol.
El equipo regio dominó la serie de principio a fin, imponiéndose en los tres juegos ante Diablos Femenil y dejando claro que fue el mejor equipo del campeonato.
¡DE LAS CENIZAS… AL TRONO! 🔥👑— Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) March 22, 2026
Sultanes Femenil👳🏻♀️ renace como fénix y conquista la Serie de la Reina 2026 de la LMS para levantar su primer campeonato🏆
Cayeron, se levantaron… y ahora arden en la historia como campeonas💪🏼#EnMiSoftEra🥎🎀 pic.twitter.com/b6oTFWgPh6
Juego 3: Una paliza para sellar el campeonato
En el duelo definitivo, Sultanes no tuvo piedad y firmó una victoria aplastante de 12-1, resultado que reflejó la superioridad mostrada a lo largo de toda la serie.
Desde las primeras entradas, la ofensiva regia marcó diferencia, conectando batazos clave y aprovechando cada oportunidad para ampliar la ventaja, mientras que su pitcheo mantuvo completamente controlado al rival.
Barrida y campeonato histórico
Con este resultado, Sultanes completó la barrida (3-0) en la Serie de la Reina, cerrando una actuación dominante que las consagra como campeonas absolutas.
El título no solo representa un logro deportivo, sino también un momento histórico para la organización y para la Sultana del Norte, que celebra a lo grande su primer campeonato femenil.
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