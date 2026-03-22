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¡Históricas! Sultanes Femenil conquista la Serie de la Reina tras aplastar a Diablos Femenil

Sultanes Femenil celebrando su primer campeonato | Captura de Pantalla de @LigaMexSoft
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:24 - 21 marzo 2026
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La novena regia no dejó dudas y se llevó su primer campeonato de la Liga Mexicana de Softbol con una contundente barrida

Sultanes Femenil escribió su nombre con letras doradas en la historia del softbol mexicano al conquistar la Serie de la Reina, logrando así su primer campeonato dentro de la Liga Mexicana de Softbol.

El equipo regio dominó la serie de principio a fin, imponiéndose en los tres juegos ante Diablos Femenil y dejando claro que fue el mejor equipo del campeonato.

Juego 3: Una paliza para sellar el campeonato

En el duelo definitivo, Sultanes no tuvo piedad y firmó una victoria aplastante de 12-1, resultado que reflejó la superioridad mostrada a lo largo de toda la serie.

Diablos Rojos Femenil y Sultanes Femenil se enfrentarán en la Serie de la Reina 2026 | IMAGO 7

Desde las primeras entradas, la ofensiva regia marcó diferencia, conectando batazos clave y aprovechando cada oportunidad para ampliar la ventaja, mientras que su pitcheo mantuvo completamente controlado al rival.

Sultanes Femenil ante Diablas Femenil | Captura de Pantalla de @LigaMexSoft

Barrida y campeonato histórico

Con este resultado, Sultanes completó la barrida (3-0) en la Serie de la Reina, cerrando una actuación dominante que las consagra como campeonas absolutas.

Sultanes de Monterrey Femenil en la Serie de la Reina | X:@ SultanesFemenil

El título no solo representa un logro deportivo, sino también un momento histórico para la organización y para la Sultana del Norte, que celebra a lo grande su primer campeonato femenil.

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