Diablos Rojos Femenil responde y empata la Serie de la Reina ante Sultanes

Los Diablos Rojos Femenil reaccionaron a tiempo y derrotaron 3-1 a Sultanes Femenil en el Walmart Park, resultado con el que empataron la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Softbol a un triunfo por bando. Con este panorama, la disputa por el título se traslada a la capital del país, donde la intensidad promete elevarse.

El encuentro tuvo como grandes protagonistas a Carley Hoover y Leannelys Zayas, quienes marcaron la diferencia desde el círculo de pitcheo y la caja de bateo. La serpentinera firmó una sólida actuación, mientras que el poder ofensivo apareció en el momento clave.

Sultanes de Monterrey Femenil en la Serie de la Reina | X:@ SultanesFemenil

Zayas rompe el juego con un swing

La novena escarlata inclinó la balanza en la tercera entrada, cuando Leannelys Zayas conectó un cuadrangular de tres carreras que silenció momentáneamente a la afición regiomontana. La ofensiva se gestó con paciencia, aprovechando las bases por bolas y un toque de sacrificio que preparó el escenario para el batazo decisivo.

Sultanes de Monterrey en el Juego 3 de la Serie de la Reina | X:@ SultanesFemenil

Antes del jonrón, Janae Jefferson negoció pasaporte, Elizabeth Robert ejecutó un toque clave y Jazmyn Jackson recibió base intencional, situación que dejó la mesa servida para que Zayas castigara con poder por el jardín izquierdo.

Desde el círculo, Carley Hoover volvió a mostrar su dominio al trabajar las siete entradas completas, permitiendo seis hits y apenas una carrera, además de recetar nueve ponches. Su actuación confirmó el gran momento que vive en la postemporada.

Sultanes reacciona, pero no alcanza

El conjunto de Monterrey logró romper el cero en la quinta entrada gracias a un ataque encabezado por Yanina Treviño, quien inició la ofensiva con imparable y terminó anotando tras un wild pitch. A pesar del intento de reacción, la ofensiva local no logró descifrar por completo el pitcheo rival.

En los episodios finales, Payton Gottshall contuvo el daño en relevo al salir de un problema con casa llena, mientras que la defensa también aportó con una jugada destacada de Byanka Durán en el jardín derecho.

Juego 3 de la Serie de la Reina entre Sultanes Femenil y Diablos | X:@ SultanesFemenil

El cierre del partido mantuvo la tensión, con Sultanes intentando acercarse en la sexta entrada tras ligar imparables, pero Hoover se encargó de apagar cualquier amenaza para asegurar el triunfo visitante.

Con la serie igualada, la Serie de la Reina se reanudará este viernes en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde Diablos Rojos buscará aprovechar su localía para tomar ventaja, mientras que Sultanes intentará recuperar el control en la lucha por el campeonato.

Diablos Rojos Femenil en el Walmart Park | X:@ DiablosFem