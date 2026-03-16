Los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 han concluido y dejaron grandes historias para contar y recordar, ahora le toca el turno a Francia quien recibirá el máximo certamen paralímpico en el año 2030.

La ceremonia de clausura de Milano Cortina 2026 l AP

Se dio finalmente el último lanzamiento de piedra de curling, el último puck en la red y la última vuelta a la pista. Con un evento lleno de historias y grandes recuerdos en la historia del deporte.

Los Alpes Franceses 2030 serán cede de los Paralímpicos 2030 l AP

Casi 70 años de la competencia el Cortina Curling Olympic Stadium fue la cede para la ceremonia que marca el fin de una de las mejores competencias deportivas que busca mostrar que a pesar de que los atletas puedan tener discapacidades, no son diferentes a los demás y pueden también escribir grandes historias.

El presidente de Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò destacó el gran espectáculo y gran esfuerzo de los atletas, aprovechó para dar un mensaje de unión y amistad en un presente y contexto donde los misiles zurcan el cielo y siembran el terror.

En un tiempo en que los tambores y los pendones de guerra parecen prevalecer, hemos hablado juntos de paz, amistad, respecto e inclusión. "Frente a las imágenes de brutalidad y destrucción, hemos contrapuesto las de una competencia justa, construyendo solidaridad y abriendo nuevos horizontes

Los Juegos Paralímpicos han crecido mucho a lo largo de su historia de dos disciplinas a seis en la actualidad. 198 atletas a una cantidad exhorvitante de 611.

Los Juegos Paralímpicos de Los Alpes Franceses llegarán en el año 2030

Grandes historias se escribieron en los Paralímpicos de Milano Cortina l AP