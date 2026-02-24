Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

"¿Ustedes creen en los milagros?": Estados Unidos y su oro en hockey sobre hielo en 1980

Uniforme del Milagro sobre Hielo | AFP
Emiliano Arias Pacheco 00:12 - 24 febrero 2026
El equipo estadounidense volvió a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina

Gustavo Cerati escribió "Zona de Promesas" y citó: "tarda en llegar y al final, hay recompensa", algo que le sucedió al equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos. Los estadounidenses se volvieron a colgar el metal áureo por primera vez desde 1980, una de las historias más fascinantes en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Pese a que la historia del 2026 es fantástica, vale la pena recordar aquella victoria estadounidense en 1980 al más puro estilo de Hollywood, con los yanquis como los máximos héroes, dejando en el camino a la Unión Soviética en una auténtica Guerra Fría.

Estados Unidos volvió a ganar el oro en 2026 | AP

El Milagro sobre Hielo

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid, la Unión Soviética llegó como la amplía favorita para llevarse el oro a casa, pero Estados Unidos hizo lo que mejor sabe hacer: crear una narrativa a su favor. Después de un torneo trabajado para ambos representativos, llegó el duelo del Milagro sobre Hielo.

¿Han visto Rocky IV? ¿Aquella pelea de Balboa contra Ivan Drago? Algo más o menos así fue esa batalla en el hielo del Centro Olímpico de Lake Placid. La URSS se puso al frente en dos ocasiones, pero ambos embates fueron respondidos por los estadounidenses con soltura.

La medalla de oro de 1980 | AFP

El tercer y último período fue el decisivo, pues fue ahí cuando Estados Unidos aprovechó los errores de los soviéticos para tomar la ventaja a 10 minutos del final. Mike Eruzione anotó el tanto definitivo, pero quedó marcado por la legendaria narración de Al Michaels

"¡Once segundos, quedan diez segundos, la cuenta atrás va a terminar! Morrow, pasa para Silk. ¡Quedan cinco segundos! ¿Creen en los milagros?... ¡SÍ! ¡Increíble! (...) ¡No hay palabras para describirlo, perdónenme!", comentó emocionado Michaels.

¿Estados Unidos ganó el oro contra la Unión Soviética?

Contrario a lo que la gente piensa, aquel partido no les dio la medalla de oro, sino que tuvieron que vencer también a su similar de Finlandia. Pese a que Estados Unidos comenzó perdiendo ese partido, lograron remontar y el metal áureo se quedó en territorio estadounidense; la URSS ganó la plata.

El Milagro sobre Hielo | @Olympics
