Otros Deportes

El director del FBI Kash Patel y su polémico festejo con el equipo de hockey de Estados Unidos

Kash Patel, director del FBI, festejó junto al equipo olímpico/ Redes Sociales
Jorge Armando Hernández 17:51 - 23 febrero 2026
El funcionario viajó a Milán en un avión privado del gobierno y visitó al equipo nacional de hockey de Estados Unidos que acababa de ganar el oro

El vuelo del director del FBI, Kash Patel, a Milán pudo haberle costado a los estadounidenses 75 mil dólares aunque el mismo FBI afirmó que el funcionario estaba de viaje de trabajo. El video desató la polémica inmediatamente y se volvió viral en redes sociales.

Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 | AP

El polémico video

En el video que se difundió en redes sociales y fue publicado en medios como The Washington Post no solo se ve a Patel festejar y felicitar a loa atletas sino que se le ve rociando sobre ellos una botella de champaña, bebiendo de la misma. golpeó una mesa y cantó junto al equipo. Además se colgó una de las medallas de oro.

La acción del director del FBI Kash Patel generó la polémica en redes por haber utilizado un avión del gobierno y recursos públicos para ir a visitar al equipo olímpico, a pesar de que la entidad del FBI mencionó que es un viaje de trabajo, confirma el porque su acción fue incorrecta.

El logro de Estados Unidos

Estados Unidos cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina ganando la medalla en hockey varonil tras vencer a su similar de Canadá en un partido que se le dificultó al equipo de las barras y las estrellas.

La obtención de la presea dorada tuvo un toque sentimental ya que tras la victoria, el conjunto estadounidense rindió tributo a Johnny Gaudreau quien falleció en agosto de 2024 tras ser envestido junto con su hermano por un conductor en estado de ebriedad mientras manejaban sus bicicletas en Nueva Jersey. Los jugadores dieron varias vueltas a la cancha con camisetas con el número 13, el que solía portar Johnny

Estados Unidos como ganador de la medalla de oro en la categoría de hockey sobre hielo I AP
