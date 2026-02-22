Estados Unidos se lleva el oro en Hockey Varonil y hace homenaje a Johnny Gaudreau

Sufriendo y en tiempo extra, Estados Unidos venció a su similar de Canadá y se llevaron la presea dorada en Hockey Varonil, en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Jack Hughes anotó en el tiempo extra para sellar la victoria de Estados Unidos por marcador de 2-1 ante Canada en la final por la medalla de oro. Con este logro, EE.UU consiguió el tercer título masculino del país en los Juegos y el primero desde 1980.

Estados Unidos como ganador de la medalla de oro en la categoría de hockey sobre hielo I AP

Recordaron a su compañero

No solamente celebraron la gran hazaña sino que, también realizaron un homenaje a su compañero fallecido Johnny Gaudreau, durante el festejo portando su jersey con el número '13' y patinando sobre la pista.

El joven jugador de la NHL Johnny Gaudreau y su hermano menor Matthew fallecieron el 24 de agosto de 2024 mientras se transportaban en sus bicicletas en su natal Nueva Jersey. Un conductor de una camioneta presuntamente ebrio los envistió.

Final de hockey de hielo Milano - Cortina 2026 I AP

El suceso se dio aproximadamente a las ocho de la noche, en vísperas de la boda de la hermana de Johnny y Matthew.

De no haber sido por ese acontecimiento que le arrebató la vida al joven atleta, hoy hubiese sido parte del equipo campeón ya que durante sus inicios había participado en competencias internacionales.

For Johnny Gaudreau. ❤️ pic.twitter.com/rWycdK8NUo — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 22, 2026

¿Qué pasó con el conductor que le arrebató la vida a Gaudreau?

Sean M. Higgins de 43 años fue acusado por dos delitos de muerte causada dentro de un vehículo y permanece recluido en el Condado de Salem