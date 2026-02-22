Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros

Estados Unidos se lleva el oro en Hockey Varonil y hace homenaje a Johnny Gaudreau

Equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos I AP
Jorge Armando Hernández 16:58 - 22 febrero 2026
Los estadounidenses hacen historia al vencer a Canadá en Hockey Varonil en el último día de Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sufriendo y en tiempo extra, Estados Unidos venció a su similar de Canadá y se llevaron la presea dorada en Hockey Varonil, en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Jack Hughes anotó en el tiempo extra para sellar la victoria de Estados Unidos por marcador de 2-1 ante Canada en la final por la medalla de oro. Con este logro, EE.UU consiguió el tercer título masculino del país en los Juegos y el primero desde 1980.

Estados Unidos como ganador de la medalla de oro en la categoría de hockey sobre hielo I AP

Recordaron a su compañero

No solamente celebraron la gran hazaña sino que, también realizaron un homenaje a su compañero fallecido Johnny Gaudreau, durante el festejo portando su jersey con el número '13' y patinando sobre la pista.

El joven jugador de la NHL Johnny Gaudreau y su hermano menor Matthew fallecieron el 24 de agosto de 2024 mientras se transportaban en sus bicicletas en su natal Nueva Jersey. Un conductor de una camioneta presuntamente ebrio los envistió.

Final de hockey de hielo Milano - Cortina 2026 I AP

El suceso se dio aproximadamente a las ocho de la noche, en vísperas de la boda de la hermana de Johnny y Matthew.

De no haber sido por ese acontecimiento que le arrebató la vida al joven atleta, hoy hubiese sido parte del equipo campeón ya que durante sus inicios había participado en competencias internacionales.

¿Qué pasó con el conductor que le arrebató la vida a Gaudreau?

Sean M. Higgins de 43 años fue acusado por dos delitos de muerte causada dentro de un vehículo y permanece recluido en el Condado de Salem

Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 | AP
