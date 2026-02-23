Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Liv Morgan responde con firmeza a los comentarios de Tom Brady: "El wrestling es más que 'cute'"

Liv Morgan salió en defensa de WWE | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 18:44 - 22 febrero 2026
La ganadora de Royal Rumble 2026 expresó su opinión acerca de los comentarios del ex mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra

No es noticia decir que a alguien no le gusta la lucha libre o en específico, WWE; sin embargo, esta vez, aunque no fue directamente un rechazo, uno de los deportistas más importantes en Estados Unidos lanzó un mensaje que no ha gustado a algunos luchadores.

El autor de los comentarios 'en contra' fue Tom Brady, mientras que la superestrella encargada de responder ha sido Liv Morgan, quien estelarizará una de las noches de WrestleMania 42.

Tom Brady presente en un partido del AC Milan | AP

¿Cuál es el 'problema' entre Brady y Morgan?

El motivo de todo tiene que ver con otro miembro del elenco de WWE, Logan Paul, quien tuvo en una entrevista para su podcast Impaulsive a Tom Brady, el histórico quarterback de la NFL, quien dejó algunas palabras que no fueron del total agrado de los fans del wrestling.

Cuando el 'Maverick' preguntó a Brady cuál es su opinión acerca de la lucha libre, a lo que Tom solamente se limitó a decir que es "cute" (linda), generando reacción inmediata tanto en luchadores como en fanáticos.

Una de las principales figuras de WWE que ha salido en defensa de la empresa y por supuesto del deporte es Liv Morgan, quien en una entrevista para Going Ringside ha declarado que no está de acuerdo con lo que dijo Tom, pero de una manera peculiar bastante ligada a su estilo.

Liv Morgan confrontando a Jade Cargill en SmackDown | wwe.com

Bueno, ya sabes, creo que el fútbol es bastante lindo. Creo que el fútbol es lindo. Sin faltarle el respeto a ningún deporte, creo que puedes llevar a una estrella de la WWE al campo de futbol, ​​y se las arreglará. Lo conseguiremos. ¿Pero puedes poner a una estrella del futbol en un ring de la WWE y hacer todo lo que nosotros hacemos? No lo sé.

¿Qué sigue para la ganadora de la Batalla Real?

A lo largo de las últimas semanas, desde su victoria en Royal Rumble, Liv Morgan ha encarado a las dos campeonas de WWE: Stephanie Vaquer en Raw y Jade Cargill en SmackDown; sin embargo, aún no se ha decidido por quien retará para tratar de convertirse en campeona en el próximo WrestleMania.

Todo parece indicar que será la chilena a quien elija, esto después de una promo que tuvieron recientemente en donde incluso Morgan lloró por unas palabras de parte de 'La Primera', pero todo se definirá muy pronto, probablemente después de Elimination Chamber el 28 de febrero.

Morgan podría ir detrás del campeonato de Vaquer | wwe.com
