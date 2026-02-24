Suprema Corte falla contra Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila en “La Reina del Sur”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el litigio en México entre Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, y la cadena Telemundo, al negar el amparo promovido por la televisora. Con la decisión unánime de los ministros, quedó firme la sanción impuesta previamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El fallo obliga a Telemundo a cubrir una multa de 448 mil 100 pesos, derivada del uso no autorizado de la imagen de Ávila Beltrán en materiales promocionales relacionados con la serie “La Reina del Sur”.

Sandra Ávila busca reclamar regalías tras el fallo definitivo de la SCJN./ X

El origen del conflicto se remonta a la inconformidad presentada por la defensa de Ávila Beltrán, quien sostuvo que su imagen fue utilizada con fines comerciales para impulsar la producción televisiva, sin contar con su consentimiento.

¿Por qué la Corte rechazó el amparo de Telemundo?

Durante el proceso, la empresa argumentó que el uso de la imagen estaba protegido por la libertad de expresión y que se trataba de imágenes obtenidas en espacios públicos. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que la promoción de un producto audiovisual con fines de lucro requiere autorización expresa de la persona involucrada.

Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó que la utilización de la imagen de una persona para fines comerciales no puede justificarse únicamente bajo el argumento informativo o periodístico.

Telemundo deberá pagar una multa por el uso no autorizado de la imagen de “La Reina del Pacífico”./ X

¿Podría venir una demanda millonaria contra Telemundo?

Aunque la multa confirmada representa una primera consecuencia jurídica, el equipo legal de Ávila Beltrán ha señalado que buscará reclamar un porcentaje de las regalías generadas por la serie. De acuerdo con lo expuesto públicamente por su defensa, se pretende exigir hasta 40 por ciento de las ganancias, considerando que la segunda temporada alcanzó ingresos cercanos a 800 millones de dólares.

Tras concluir el litigio en territorio mexicano, la estrategia legal apunta ahora hacia tribunales en Estados Unidos, donde se intentaría iniciar un nuevo procedimiento para reclamar una compensación económica mayor.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la inspiración en hechos reales, la libertad creativa y el derecho a la propia imagen cuando se trata de producciones de alto impacto comercial.