Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hoy No Circula martes 24 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex

Las autoridades recomiendan revisar placas y holograma para evitar multas y envío al corralón./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:56 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche

El programa Hoy No Circula estará vigente este martes 24 de febrero en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 y 8 tienen restricción de circulación este martes./ Pixabay

De acuerdo con el calendario oficial, este martes no podrán circular los vehículos con engomado rosa, así como aquellos cuyas placas terminan en 7 y 8, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, por lo que los automovilistas deberán tomar previsiones para evitar sanciones durante toda la jornada.

¿Qué vehículos sí pueden circular este martes?

Están exentos del Hoy No Circula los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, unidades con placas para personas con discapacidad, transporte público, servicios de emergencia y vehículos funerarios.

La medida aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay

También pueden circular los autos que cuenten con pase turístico vigente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades ambientales.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Las autoridades ambientales recuerdan que incumplir el programa puede derivar en multas económicas, además del envío del vehículo al corralón, lo que implica costos adicionales para los conductores.

Autos con holograma 1 y 2 están sujetos a la restricción del Hoy No Circula./ X

El Hoy No Circula se aplica de manera regular en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo zonas como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación el holograma y la terminación de placa, así como considerar alternativas de movilidad como el transporte público o compartir vehículo.

El programa forma parte de una estrategia permanente para reducir emisiones contaminantes, por lo que se exhorta a la ciudadanía a respetar las restricciones y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos, están exentos del programa./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
20:43 CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
20:23 ¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
20:19 ¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
20:09 Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
20:02 David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
19:43 Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
19:30 Diego Campillo quiere demostrar su capacidad para estar en Selección Mexicana para el Mundial 2026
19:13 Marcelo Gallardo anuncia su salida de River Plate; su último partido será ante Banfield
19:06 Suprema Corte falla contra Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila en “La Reina del Sur”
18:56 Hoy No Circula martes 24 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
Contra
23/02/2026
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
Futbol
23/02/2026
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Futbol
23/02/2026
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Julián Quiñones previo al partido entre México y Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT
Futbol
23/02/2026
Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
Extremo
23/02/2026
David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
Futbol
23/02/2026
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro