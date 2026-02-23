Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez

La llegada de Efraín Juárez al banquillo de Pumas hizo un cambio de chip en la institución. Universidad Nacional arrastra múltiples estadísticas negativas frente a varios de sus rivales en Liga MX, sin embargo, bajo el mando del entrenador mexicano, algunas se han podido romper para demostrar que son capaces de quitarse el peso de la historia.

Con casi un año en el puesto, Juárez hizo que su grupo rompiera paradigmas y le impregnó una mentalidad ganadora que es palpable en cada partido. En este Clausura 2026, Pumas mantiene una racha invicta en siete fechas disputadas, con cuatro triunfos y tres empates en su registro.

Pumas es el tercer lugar del torneo de Clausura 2026 | Imago7

¿Qué rachas negativas de Pumas se han cortado con Efraín Juárez?

Desde la inauguración del Estadio BBVA de Rayados de Monterrey, Pumas solo había logrado sumar una unidad. En 13 encuentros desde el Clausura 2016, Universidad Nacional consiguió un empate en el Apertura 2024, con el marcador de 0-0.

Con Efraín Juárez, el conjunto auriazul registró su segundo punto en la historia en la cancha del Estadio BBVA. En el Apertura 2025, Pumas y Rayados empataron 1-1 en el inmueble ubicado en Guadalupe, de la ciudad regiomontana.

Dicho logro no es el más importante de Pumas en la gestión de Juárez. Otra estadística negativa que rompió el club fue la incapacidad de vencer a Cruz Azul durante dos años. La última victoria sobre La Máquina había ocurrido en el Apertura 2023, con un marcador de 1-4, fue hasta el torneo pasado que Universidad Nacional volvió a ganarle con un resultado de 2-3.

Jugadores de Pumas, en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

En el presente torneo, el Clausura 2026, Pumas venció a Tigres en el Estadio Universitario, algo que no sucedía desde hace 12 años. Con el marcador de 1-0, los de San Nicolás de los Garza están en la lista de la racha invita de los auriazules.

Con el reciente triunfo ante Rayados, Pumas volvió a vencer al conjunto regiomontano después de casi cuatro años, la última ocasión que logró esto fue en el Clausura 2022, con un marcador de 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario.

Álvaro Angulo anota doblete con Pumas ante Rayados | IMAGO7

Es la primera vez en la última década que Pumas derrota a los dos equipos regios en un mismo torneo. El antecedente más reciente de esta hazaña fue en el Apertura 2015, con Guillermo Vázquez al mando; en aquel torneo, Universidad Nacional fue subcampeón.

Título tras 15 años: la estadística que Pumas busca romper