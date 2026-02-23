Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Consejo Mundial de Lucha Libre cancela función del 24 de febrero en Arena Coliseo de Guadalajara por violencia en Jalisco

CMLL suspende su función de martes | TWITTER: @CMLL_OFICIAL
Jorge Armando Hernández 16:29 - 23 febrero 2026
La máxima empresa de lucha libre en México canceló su función de martes en Guadalajara debido los bloqueos e incendios en la ciudad por la muerte de 'El Mencho'

El operativo de Fuerzas Mexicanas que culminó con el abatimiento de uno de los capos de la droga más poderosos en México, Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', ha despertado una ola de violencia en Jalisco que ha llevado a la suspensión de clases, actividades laborales y eventos deportivos.

Debido a los recientes enfrentamientos armados, narcobloqueos y robo e incendio de vehículos en la vía pública, las autoridades de seguridad han recomendado a las empresas y organizaciones deportivas suspender sus competencias hasta que la situación mejore.

CMLL anuncia la suspensión de la función del 24 de febrero l X: @CMLL_OFICIAL

El Consejo Mundial de Lucha Libre a través de su cuenta oficial de X, publicó un comunicado donde informa que por recomendaciones de las autoridades han decidido suspender la función de mañana martes 24 de febrero con el objetivo de proteger al público y a su talento.

El tradicional 'Martes de Glamour' del CMLL es ya una tradición en muchas de las arenas de lucha libre en territorio nacional, un espectáculo cultural para toda la familia que hoy se ha visto opacado por la ola de violencia en México que se ha extendido a estados como Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Estado de México.

WWE limita las funciones de AAA por violencia

En el plano internacional y ahora con la pertenencia de la promoción AAA a WWE, la empresa estadounidense busca limitar las funciones en México tras la violencia registrada ayer domingo 22 de febrero.

Las afectaciones a los eventos deportivos y de espectáculos continúan al menos este fin de semana. WWE tiene una lista de estados en los cuales no se presenta y destacan Zacatecas, Sinaloa, Colima, Guerrero y Michoacán.

Campeones de tercios | CMLL
Etiquetas relacionadas:
Lucha Libre
