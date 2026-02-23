Consejo Mundial de Lucha Libre cancela función del 24 de febrero en Arena Coliseo de Guadalajara por violencia en Jalisco

El operativo de Fuerzas Mexicanas que culminó con el abatimiento de uno de los capos de la droga más poderosos en México, Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', ha despertado una ola de violencia en Jalisco que ha llevado a la suspensión de clases, actividades laborales y eventos deportivos.

Debido a los recientes enfrentamientos armados, narcobloqueos y robo e incendio de vehículos en la vía pública, las autoridades de seguridad han recomendado a las empresas y organizaciones deportivas suspender sus competencias hasta que la situación mejore.

CMLL anuncia la suspensión de la función del 24 de febrero l X: @CMLL_OFICIAL

El Consejo Mundial de Lucha Libre a través de su cuenta oficial de X, publicó un comunicado donde informa que por recomendaciones de las autoridades han decidido suspender la función de mañana martes 24 de febrero con el objetivo de proteger al público y a su talento.

El tradicional 'Martes de Glamour' del CMLL es ya una tradición en muchas de las arenas de lucha libre en territorio nacional, un espectáculo cultural para toda la familia que hoy se ha visto opacado por la ola de violencia en México que se ha extendido a estados como Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Estado de México.

📄 COMUNICADO OFICIAL:

Suspensión de la función del Martes 24 de Febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara.#MartesDeGlamourCMLL pic.twitter.com/eVx1UjAkG3 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 23, 2026

WWE limita las funciones de AAA por violencia

En el plano internacional y ahora con la pertenencia de la promoción AAA a WWE, la empresa estadounidense busca limitar las funciones en México tras la violencia registrada ayer domingo 22 de febrero.

Las afectaciones a los eventos deportivos y de espectáculos continúan al menos este fin de semana. WWE tiene una lista de estados en los cuales no se presenta y destacan Zacatecas, Sinaloa, Colima, Guerrero y Michoacán.