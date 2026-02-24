Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha

Juan Carlos Cacho y Sinha en Toluca | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 18:11 - 23 febrero 2026
El exdelantero mexicano relató con Yosgart Gutiérrez lo complicado que fue su etapa en Toluca

Juan Carlos Cacho es uno de esos jugadores que son recordados por la afición, aunque la misma historia no les hace justicia. Pese a que su mejor etapa fue con Pachuca, el delantero mexicano tuvo algunos pasos medianos por Pumas y Cruz Azul, además de uno muy discreto en Toluca.

Fue con los Diablos en el que Cacho creyó que iba a tener un nivel superlativo, todo por la presencia de un jugador distinto como Antonio Naelson Sinha. Sin embargo, en entrevista con Yosgart Gutiérrez, el exjugador mexicano relató que nunca se pudo entender del todo con el brasileño nacionalizado mexicano.

Juan Carlos Cacho y Sinha en Toluca | MEXSPORT

Con el único que nunca me pude entender fue con Sinha. Yo dije que iba a ser goleador con él, hizo meter goles a distintos jugadores como Vicente Sánchez, Cardozo, Iván Alonso, pero yo nunca lo entendí. Nunca te ve, mandaba un pase a la espalda y yo no lo entendí", relató Juan Carlos Cacho.

Sin embargo, fue el mismo Cacho quien reconoció que después de no entender del todo la complejidad del juego de Sinha, con el tiempo se adaptó. Además, aunque solamente contribuyó a los mexiquenses con siete goles, Juan Carlos logró ser un asistente de cepa con los escarlatas.

Juan Carlos Cacho en Toluca | MEXSPORT

Sinha, legado impoluto

Uno de los más grandes jugadores en la historia del futbol mexicano moderno es Sinha, quien hizo lucir a distintos delanteros como mencionó el propio Juan Carlos Cacho. Oriundo de Itajá, pero mexicano por decisión, Antonio Naelson fue la pieza angular en la redefinición de los Diablos Rojos en el Siglo 21.

El mediocampista tuvo una carrera brillante que lo llevó a la Selección Mexicana, además de ser el jugador más destacado en la Copa Confederaciones de 2005. Además, Sinha fue parte importante del equipo de Ricardo LaVolpe en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

¿Cuáles fueron los números de Sinha con Toluca?

En 588 partidos, Sinha se convirtió en un referente, en un Robin de cualquier Batman en la capital mexiquense. El nacionalizado mexicano anotó en 71 ocasiones con los escarlatas, pero repartió 80 asistencias; también ganó la Liga MX en cinco ocasiones.  

Sinha, leyenda toluqueña | MEXSPORT
