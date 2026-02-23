Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México

El mandatario también criticó el descuido de la frontera y culpó a Joe Biden / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:22 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Presidente de EU reaccionó en Truth Social y exigió intensificar la lucha contra los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este lunes a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. 

La operación, que dejó decenas de muertos entre fuerzas de seguridad, civiles e integrantes del grupo criminal, provocó una ola de disturbios en distintas regiones del país.

Trump exigió a México intensificar su lucha contra el crimen organizado / FB: @WhiteHouse

Desde su red Truth Social, Trump lanzó un mensaje breve pero contundente dirigido a las autoridades mexicanas.

"¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”.

Con esta declaración, el mandatario fijó postura tras la caída del considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Oseguera Cervantes falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México luego de un enfrentamiento con fuerzas federales.

Trump fue directo con su mensaje dirigido al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

Trump arremete contra Biden por la frontera

Además de su mensaje sobre el combate a los cárteles, Trump reposteó un pronunciamiento del Sindicato de la Patrulla Fronteriza (NBPC), en el que se critica duramente a la administración de Joe Biden por la política migratoria.

El texto compartido acusa al gobierno anterior de haber permitido un “acceso sin restricciones” y de haber cedido el control fronterizo a los cárteles mexicanos. También señala que esta política habría facilitado el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

El mandatario también arremetió contra el expresidente Biden por descuidar la frontera / FB: @WhiteHouse

Trump se lanza contra todos 

En el mensaje se menciona a la exvicepresidenta Kamala Harris como “zar fronteriza”, atribuyéndole responsabilidad en una supuesta “invasión sin precedentes”. Asimismo, el pronunciamiento asegura que actualmente se está llevando a cabo “la mayor operación de deportación en la historia” de Estados Unidos.

Mientras tanto, la situación en México continúa bajo tensión tras los hechos violentos derivados del operativo contra el CJNG.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales