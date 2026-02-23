¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este lunes a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

La operación, que dejó decenas de muertos entre fuerzas de seguridad, civiles e integrantes del grupo criminal, provocó una ola de disturbios en distintas regiones del país.

Trump exigió a México intensificar su lucha contra el crimen organizado / FB: @WhiteHouse

Desde su red Truth Social, Trump lanzó un mensaje breve pero contundente dirigido a las autoridades mexicanas.

"¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”.

Con esta declaración, el mandatario fijó postura tras la caída del considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Oseguera Cervantes falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México luego de un enfrentamiento con fuerzas federales.

Trump fue directo con su mensaje dirigido al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

Trump arremete contra Biden por la frontera

Además de su mensaje sobre el combate a los cárteles, Trump reposteó un pronunciamiento del Sindicato de la Patrulla Fronteriza (NBPC), en el que se critica duramente a la administración de Joe Biden por la política migratoria.

El texto compartido acusa al gobierno anterior de haber permitido un “acceso sin restricciones” y de haber cedido el control fronterizo a los cárteles mexicanos. También señala que esta política habría facilitado el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

El mandatario también arremetió contra el expresidente Biden por descuidar la frontera / FB: @WhiteHouse

Trump se lanza contra todos

En el mensaje se menciona a la exvicepresidenta Kamala Harris como “zar fronteriza”, atribuyéndole responsabilidad en una supuesta “invasión sin precedentes”. Asimismo, el pronunciamiento asegura que actualmente se está llevando a cabo “la mayor operación de deportación en la historia” de Estados Unidos.