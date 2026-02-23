Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué pasará con el cuerpo de El Mencho? Esto dijo Omar García Harfuch

El narco murió cuando era trasladado a la CDXM para su atención tras ser herido de gravedad / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:41 - 23 febrero 2026
FGR confirmó la identidad y será entregado a su familia si lo reclaman, según el protocolo

Horas después del abatimiento de Nemecio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló en conferencia matutina desde Palacio Nacional sobre el saldo final del operativo que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario, a pregunta expresa, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya identificó oficialmente el cuerpo.

“La FGR ha confirmado que sí ya tiene identificado el cuerpo”
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el cuerpo del narco ya fue identificado / Especial

Cayeron colaboradores de ‘El Mencho’

Durante “La Mañanera”, Harfuch detalló que junto a Oseguera Cervantes fueron abatidos dos integrantes de su círculo cercano de seguridad.

“La FGR ha confirmado que sí ya tiene identificado el cuerpo. Los dos encontrados con El Mencho eran personal de su seguridad cercana, uno era un mando de la apodado “El Tuli”.
Con El Mencho también cayó personal de su seguridad y de operación financiera / Especial

Al ser cuestionado sobre el destino de los restos del narcotraficante, el secretario fue claro al explicar que el procedimiento será el habitual.

“Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan”.

De acuerdo con el funcionario, este protocolo aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su equipo de seguridad que murieron durante el operativo.

El cuerpo lo podrán reclamar los familiares, dijo Omar García Harfuch / Especial

85 bloqueos tras la muerte del líder del CJNG

García Harfuch también informó sobre los hechos violentos registrados tras el operativo. Señaló que se contabilizaron 85 bloqueos en distintos estados, siendo Jalisco la entidad más afectada.

“Se registraron 85 bloqueos en diferentes estados. En Jalisco fue el mayor número con 18. En otras entidades se registraron eventos aislados sin que exista reporte de incidentes. La mayoría de los bloqueos ya fueron retirados y el día de hoy estamos con normalidad si bloqueos. Se encuentran bajo control operativo”.

El secretario destacó que elementos de Seguridad, Guardia Nacional y Defensa Nacional trabajaron durante la madrugada para restablecer la circulación en carreteras federales, las cuales ya operan con normalidad.

El Gobierno afirma que las carreteras y caminos ya fueron liberadas / Especial

La FGR mantiene bajo resguardo los restos mientras se cumplen los procesos legales correspondientes.

