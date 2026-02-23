Verificación de edad requerida
Cientos de turistas quedan atrapados en el Zoológico de Guadalajara tras bloqueos y balaceras
Lo que prometía ser el cierre tranquilo de un fin de semana de descanso terminó en incertidumbre y tensión para mil 80 turistas, quienes quedaron varados dentro del Zoológico de Guadalajara tras los bloqueos y hechos violentos registrados este domingo en distintos puntos de Jalisco.
Ante el riesgo de circular por carretera en medio de las balaceras y cierres viales, las autoridades optaron por resguardar a los visitantes dentro del estacionamiento del recinto, donde permanecieron desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes.
Durmieron en camiones y autos particulares
De acuerdo con la información recabada, los turistas pasaron la noche a bordo de 21 autobuses, además de cuatro vehículos particulares y cinco furgonetas.
Entre los afectados había familias completas, desde bebés hasta adultos mayores, quienes regresaban a sus estados de origen tras disfrutar el fin de semana en Jalisco.
Un médico del zoológico explicó que la mayoría provenía de estados vecinos como Colima, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán, lo que complicó aún más la situación ante la imposibilidad de continuar su trayecto.
Cobijas, agua y vigilancia médica
La contingencia se generó luego de que los bloqueos carreteros impidieran el tránsito seguro durante varias horas. Para evitar mayores riesgos, se decidió mantener a los turistas en un espacio amplio y protegido.
Durante la noche, el DIF Jalisco acudió para entregar cobijas, agua potable y artículos de higiene. Además, elementos de la Cruz Roja y Servicios Médicos Municipales realizaron recorridos constantes para verificar el estado de salud de los resguardados.
Pese al susto y la larga espera, no se reportaron personas lesionadas entre los turistas que permanecieron dentro del zoológico.
Lo que comenzó como un paseo familiar terminó convirtiéndose en una noche inesperada bajo resguardo, marcada por el eco de la violencia que paralizó carreteras y dejó a cientos sin poder regresar a casa.