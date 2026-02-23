Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cientos de turistas quedan atrapados en el Zoológico de Guadalajara tras bloqueos y balaceras

Los visitantes esperaron hasta este lunes para salir más seguros con rumbo a sus destinos de origen / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:48 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Familias enteras pasaron la noche dentro del recinto ante la imposibilidad de salir por carretera

Lo que prometía ser el cierre tranquilo de un fin de semana de descanso terminó en incertidumbre y tensión para mil 80 turistas, quienes quedaron varados dentro del Zoológico de Guadalajara tras los bloqueos y hechos violentos registrados este domingo en distintos puntos de Jalisco.

Ante el riesgo de circular por carretera en medio de las balaceras y cierres viales, las autoridades optaron por resguardar a los visitantes dentro del estacionamiento del recinto, donde permanecieron desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes.

Los visitantes pudieron salir hoy por la mañana con destino a sus estados / Especial

Durmieron en camiones y autos particulares

De acuerdo con la información recabada, los turistas pasaron la noche a bordo de 21 autobuses, además de cuatro vehículos particulares y cinco furgonetas.

Entre los afectados había familias completas, desde bebés hasta adultos mayores, quienes regresaban a sus estados de origen tras disfrutar el fin de semana en Jalisco.

Un médico del zoológico explicó que la mayoría provenía de estados vecinos como Colima, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán, lo que complicó aún más la situación ante la imposibilidad de continuar su trayecto.

Personal del lugar brindó apoyo a los turistas y les ofrecieron comida y cobijas para pasar la noche / Especial

Cobijas, agua y vigilancia médica

La contingencia se generó luego de que los bloqueos carreteros impidieran el tránsito seguro durante varias horas. Para evitar mayores riesgos, se decidió mantener a los turistas en un espacio amplio y protegido.

Durante la noche, el DIF Jalisco acudió para entregar cobijas, agua potable y artículos de higiene. Además, elementos de la Cruz Roja y Servicios Médicos Municipales realizaron recorridos constantes para verificar el estado de salud de los resguardados.

Los camiones no pudieron regresar ayer a sus hogares por los bloqueos carreteros / Especial

Pese al susto y la larga espera, no se reportaron personas lesionadas entre los turistas que permanecieron dentro del zoológico.

Lo que comenzó como un paseo familiar terminó convirtiéndose en una noche inesperada bajo resguardo, marcada por el eco de la violencia que paralizó carreteras y dejó a cientos sin poder regresar a casa.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales