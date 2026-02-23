Cientos de turistas quedan atrapados en el Zoológico de Guadalajara tras bloqueos y balaceras

Lo que prometía ser el cierre tranquilo de un fin de semana de descanso terminó en incertidumbre y tensión para mil 80 turistas, quienes quedaron varados dentro del Zoológico de Guadalajara tras los bloqueos y hechos violentos registrados este domingo en distintos puntos de Jalisco.

Ante el riesgo de circular por carretera en medio de las balaceras y cierres viales, las autoridades optaron por resguardar a los visitantes dentro del estacionamiento del recinto, donde permanecieron desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes.

Los visitantes pudieron salir hoy por la mañana con destino a sus estados / Especial

Durmieron en camiones y autos particulares

De acuerdo con la información recabada, los turistas pasaron la noche a bordo de 21 autobuses, además de cuatro vehículos particulares y cinco furgonetas.

Entre los afectados había familias completas, desde bebés hasta adultos mayores, quienes regresaban a sus estados de origen tras disfrutar el fin de semana en Jalisco.

Un médico del zoológico explicó que la mayoría provenía de estados vecinos como Colima, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán, lo que complicó aún más la situación ante la imposibilidad de continuar su trayecto.

Personal del lugar brindó apoyo a los turistas y les ofrecieron comida y cobijas para pasar la noche / Especial

Cobijas, agua y vigilancia médica

La contingencia se generó luego de que los bloqueos carreteros impidieran el tránsito seguro durante varias horas. Para evitar mayores riesgos, se decidió mantener a los turistas en un espacio amplio y protegido.

Durante la noche, el DIF Jalisco acudió para entregar cobijas, agua potable y artículos de higiene. Además, elementos de la Cruz Roja y Servicios Médicos Municipales realizaron recorridos constantes para verificar el estado de salud de los resguardados.

Los camiones no pudieron regresar ayer a sus hogares por los bloqueos carreteros / Especial

Pese al susto y la larga espera, no se reportaron personas lesionadas entre los turistas que permanecieron dentro del zoológico.