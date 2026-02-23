Partidos de hoy lunes 23 de febrero

Luego de la intensa actividad deportiva de todo el fin de semana, este lunes 23 de febrero aún quedan partidos importantes por disputarse; duelos cruciales en Premier League, LaLiga, Serie A y hasta en la Saudi Pro League, en la que Julián Quiñones volverá a tener actividad con el Al-Qadisiya en la búsqueda de mantener el paso goleador.

En punto de las 14:00 horas de México arranca el encuentro de Al-Qadisiya vs Al-Ettifaq, el primero es el equipo donde milita Julián Quiñones, el delantero mexicano en mejor momento en todo el mundo que busca colarse a la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Quiñones, delantero del Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

Luego de perder la oportunidad de hilar cinco victorias, Manchester United vuelve a la acción y se enfrenta a Everton en lo que será la primera visita en la historia de los Red Devils al Hill Dickinson Stadium, duelo programado para las 14:00 horas del centro de México.

Jugadores del Manchester United reunidos tras un partido de Premier League | AP

Dos tremendos partidos en la Serie A. Fiorentina recibirá en casa a Pisa, mientras que Bolonia hará lo propio ante el Udinense para cerrar la Jornada 36 del campeonato. El primer encuentro será en punto de las 11:30 y el segundo a las 13:45, ambos horarios del centro de México.

Alavés se verá las caras ante Girona en LaLiga en punto de las 15:00 horas, un partido con implicaciones directas en la lucha por la permanencia en España, pues ambos equipos se encuentran cerca de la zona de descenso.

Sevilla vs Alavés en el Sanchéz-Pizjuán l X:SevillaFC

PARTIDOS DE HOY