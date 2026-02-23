Verificación de edad requerida
Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Luego de la intensa actividad deportiva de todo el fin de semana, este lunes 23 de febrero aún quedan partidos importantes por disputarse; duelos cruciales en Premier League, LaLiga, Serie A y hasta en la Saudi Pro League, en la que Julián Quiñones volverá a tener actividad con el Al-Qadisiya en la búsqueda de mantener el paso goleador.
En punto de las 14:00 horas de México arranca el encuentro de Al-Qadisiya vs Al-Ettifaq, el primero es el equipo donde milita Julián Quiñones, el delantero mexicano en mejor momento en todo el mundo que busca colarse a la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.
Luego de perder la oportunidad de hilar cinco victorias, Manchester United vuelve a la acción y se enfrenta a Everton en lo que será la primera visita en la historia de los Red Devils al Hill Dickinson Stadium, duelo programado para las 14:00 horas del centro de México.
Dos tremendos partidos en la Serie A. Fiorentina recibirá en casa a Pisa, mientras que Bolonia hará lo propio ante el Udinense para cerrar la Jornada 36 del campeonato. El primer encuentro será en punto de las 11:30 y el segundo a las 13:45, ambos horarios del centro de México.
Alavés se verá las caras ante Girona en LaLiga en punto de las 15:00 horas, un partido con implicaciones directas en la lucha por la permanencia en España, pues ambos equipos se encuentran cerca de la zona de descenso.
PARTIDOS DE HOY
Competición
Partido
Horario (CDMX)
Serie A
Fiorentina vs Pisa
11:30
Serie A
Bolonia vs Udinese
13:45
Saudi Pro League
Al-Qadisiya vs Al-Ettifaq
14:00
Premier League
Everton vs Manchester United
14:00
LaLiga
Alavés vs Girona
15:00