"El Chiringuito" usa imágenes fuera de contexto para alertar sobre Guadalajara, sede mundialista

"El Chiringuito" informa sobre "El Mencho" | CAPTURA
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:30 - 23 febrero 2026
El popular programa español utilizó videos viejos e imágenes hechas con IA para "informar" sobre lo que sucede en Guadalajara a meses del Mundial

La reciente ola de violencia en Guadalajara, desatada tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha acaparado los titulares de la prensa internacional. Sin embargo, la cobertura de algunos medios extranjeros ha cruzado la línea del rigor periodístico para adentrarse en el sensacionalismo de cara a la Copa de Mundo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se reportaron autos quemados y cierres viales que afectaron la circulación./ X:@LeoSchwebel

CHIRINGUITO USA IMÁGENES FALSAS

El programa español de debate deportivo y actualidad, "El Chiringuito de Jugones", ha quedado en el ojo del huracán tras presentar una nota plagada de inconsistencias visuales, videos fuera de contexto e incluso material generado por Inteligencia Artificial (IA) para ilustrar la situación en la sede mundialista.

VIDEOS VIEJOS Y FUERA DE CONTEXTO

Uno de los errores más evidentes en la pieza informativa fue la inclusión de un video donde se observa el incendio de un camión de transporte público. Aunque el programa aseguró que las imágenes correspondían a los disturbios en la capital de Jalisco, el peritaje visual revela que la unidad pertenece a la red de transporte de la Ciudad de México.

Por otro lado, si bien es cierto que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara vivió momentos de alta tensión y psicosis colectiva tras los reportes de bloqueos en la ciudad, no se registraron eventos de violencia directa dentro de las instalaciones.

"El Chiringuito" utilizó fragmentos de video de supuestos enfrentamientos en una terminal aérea que, tras ser contrastados, se confirmó que pertenecen a incidentes ocurridos en otros años y distintas latitudes.

Imágenes utilizadas por El Chiringuito | CAPTURA

Es importante señalar que el estado de Jalisco si sufrió de caos, disturbios y violencias tras el abatimiento de "El Mencho", sin embargo -algunas, no todas- de las imágenes usadas para ilustrar la nota, no correspondían a los hechos vividos el domingo en La Perla Tapatía.

ALTERAN IMAGEN DE "EL MENCHO" CON IA

Quizás el punto más polémico de la nota fue la presentación de una imagen de Nemesio Oseguera Cervantes. En lugar de utilizar las fotografías oficiales proporcionadas por las autoridades, el programa optó por una imagen visiblemente alterada mediante IA.

En dicho retrato, el líder criminal aparece con un semblante de odio exagerado y portando un arma larga en una postura cinematográfica. El uso de herramientas generativas para "vestir" noticias reales sienta un precedente peligroso en el periodismo, donde la estética del impacto sustituye a la evidencia documental.

Imagen de "El Mencho" alterada con IA | CAPTURA

La crisis de seguridad en Jalisco es un tema de relevancia global, especialmente por su rol como sede de la Copa del Mundo 2026. No obstante, la responsabilidad de los medios internacionales es informar con base en hechos verificables, evitando el uso de herramientas que distorsionen la realidad y generen una alarma social infundada.

