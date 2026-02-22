Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'

Estadio Akron, casa de las Chivas y sede mundialista | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 16:36 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La ciudad de Jalisco tendrá dos juegos de reclasificación y cuatro más de la Copa del Mundo

Guadalajara fue el foco de una oleada de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', razón por la cual la prensa internacional reaccionó por las posibles consecuencias de cara al Mundial 2026. La ciudad tapatía es sede, pero después de que se activó un "código rojo" en Jalisco, las dudas sobre si seguirá siendo factible tener los partidos de la Copa del Mundo.

La FIFA no ha lanzado algún comunicado con respecto a lo que sucedió en Jalisco, sin embargo, sí existe una preocupación por los dos partidos de repechaje, programados a celebrarse en marzo del presente año, de acuerdo a medios como Claro Sports.

El organismo rector del balompié mundial informó hace unos meses que el Estadio Akron tendrá dos partidos para comenzar con la fiebre mundialista. Ahora, se estará al pendiente de la respuesta de la FIFA.

Estadio Akron | Imago7

¿Qué partidos de repechaje tiene programados Guadalajara?

En poco más de un mes, Guadalajara tiene programado recibir dos partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, que definirán a las últimas selecciones participantes en el certamen veraniego. El primer partido es el de Nueva Caledonia vs Jamaica, programado para el 26 de marzo.

Mientras que el segundo juego que se tiene programado es el de República Democrática del Congo contra el ganador del partido antes mencionado; el vencedor tendrá su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Estadio Akron, sede del Clásico Nacional en el CL26 | MEXSPORT
Estadio Akron | MEXSPORT

Los juegos del Mundial y las selecciones que tendrán sede en Guadalajara

Además de los dos juegos de repechaje antes mencionados, la Ciudad de Guadalajara tendrá cuatro juegos de la Copa del Mundo; sin mencionar a dos selecciones que tendrán a la capital de la Perla Tapatía como su sede. 

  • 11 de junio de 2026: República de Corea vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (Grupo A)

  • 18 de junio de 2026: México vs República de Corea (Grupo A)

  • 23 de junio de 2026: Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K)

  • 26 de junio de 2026: Uruguay vs España (Grupo H)

Colombia y Corea del Sur tendrán sus campamentos en Guadalajara; los cafetaleros en la Academia AGA, ubicada en Zapopan y los surcoreanos estarán en Verde Valle, donde entrenan las Chivas.

Estadio Akron | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones