¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'

Guadalajara fue el foco de una oleada de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', razón por la cual la prensa internacional reaccionó por las posibles consecuencias de cara al Mundial 2026. La ciudad tapatía es sede, pero después de que se activó un "código rojo" en Jalisco, las dudas sobre si seguirá siendo factible tener los partidos de la Copa del Mundo.

La FIFA no ha lanzado algún comunicado con respecto a lo que sucedió en Jalisco, sin embargo, sí existe una preocupación por los dos partidos de repechaje, programados a celebrarse en marzo del presente año, de acuerdo a medios como Claro Sports.

El organismo rector del balompié mundial informó hace unos meses que el Estadio Akron tendrá dos partidos para comenzar con la fiebre mundialista. Ahora, se estará al pendiente de la respuesta de la FIFA.

¿Qué partidos de repechaje tiene programados Guadalajara?

En poco más de un mes, Guadalajara tiene programado recibir dos partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, que definirán a las últimas selecciones participantes en el certamen veraniego. El primer partido es el de Nueva Caledonia vs Jamaica, programado para el 26 de marzo.

Mientras que el segundo juego que se tiene programado es el de República Democrática del Congo contra el ganador del partido antes mencionado; el vencedor tendrá su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Los juegos del Mundial y las selecciones que tendrán sede en Guadalajara

Además de los dos juegos de repechaje antes mencionados, la Ciudad de Guadalajara tendrá cuatro juegos de la Copa del Mundo; sin mencionar a dos selecciones que tendrán a la capital de la Perla Tapatía como su sede.

11 de junio de 2026: República de Corea vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (Grupo A)

18 de junio de 2026: México vs República de Corea (Grupo A)

23 de junio de 2026: Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K)

26 de junio de 2026: Uruguay vs España (Grupo H)

Colombia y Corea del Sur tendrán sus campamentos en Guadalajara; los cafetaleros en la Academia AGA, ubicada en Zapopan y los surcoreanos estarán en Verde Valle, donde entrenan las Chivas.