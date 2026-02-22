Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alexis Mac Allister se sincera previo a Finalissima: ‘España está por encima de nosotros”

Alexis Mac Allister celebrando un gol con Argentina | @ARGENTINA
Ramiro Pérez Vásquez 12:37 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista aseguró que Argentina se encuentra entre los mejores de mundo

Se acerca el juego más esperado en el inicio del 2026 entre España y Argentina en la llamada Finalissima que se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail, mientras esto pasa Alexis Mac Allister se ha sincerado y decretado a los ibéricos como favoritos.

“Hoy por hoy veo a España por encima nuestro. Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”, todo esto revelado por el mediocampista en el stream de ‘Agusneta’ y Teo D’Elia.

Alexis Mac Allister con la Albiceleste l AP

Mientras tanto, tras la victoria del Liverpool sobre el Nottingham Forest el argentino mostró su felicidad en donde marcó en los últimos segundos para el triunfo: “La verdad es que hay sentimientos encontrados. Me encanta marcar, me encanta ganar, así que en ese sentido creo que es un día realmente bueno”, resaltó para SKY Sports.

“Pero, por otro lado, no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar, pero siempre es mejor cuando ganas”, catapultó el que es considerado una de las figuras en el reciente presente del Liverpool.

Mac Allister tras anotar el gol de victoria para el Liverpool ante el Nottingham Forest I AP

 ¿Liverpool necesita mejorar?

Mac Allister resaltó que se tiene que ver el partido con mayor profundidad: “Tenemos que analizar (el partido) durante la semana, pero la primera parte no fue nada buena. Posicionamiento, intensidad, presión: nada fue bueno. Bueno, tal vez la forma en que defendimos nuestro área, porque bloqueamos algunos tiros”, dijo para BBC Sports.

“Pero no estuvo bien y no era nuestro estándar. En la segunda parte, no diría que fue buena, pero fue un poco mejor. Tuvimos algunas ocasiones y lo más importante es que ganamos el partido”, mencionó tras el duelo de la Jornada 27.

Derrota del Nottingham Forest ante el Liverpool en Premier League I AP

¿Cómo fue la victoria?

Alexis Mac Allister se vistió de héroe al anotar el gol de la victoria del Liverpool sobre Nottingham Forest. Con el 0-1, los Reds continúan con el objetivo firme de quedarse entre los primeros puestos de la tabla para clasificar a Champions League.

Al minuto 90+7, el argentino se encontró con un balón muerto en el área chica para solo empujarlo y darle el triunfo a los Reds, que finalmente cortan la racha negativa ante Nottingham Forest, todo esto tras un gol anulado por el VAR a su cuenta. 

Últimos videos
Lo Último
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
15:27 ¿Mensaje desde el cielo? Cuenta oficial de Pelé alaba música de Bad Bunny
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
Contra
22/02/2026
Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz