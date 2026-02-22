Alexis Mac Allister se sincera previo a Finalissima: ‘España está por encima de nosotros”

Se acerca el juego más esperado en el inicio del 2026 entre España y Argentina en la llamada Finalissima que se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail, mientras esto pasa Alexis Mac Allister se ha sincerado y decretado a los ibéricos como favoritos.

“Hoy por hoy veo a España por encima nuestro. Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”, todo esto revelado por el mediocampista en el stream de ‘Agusneta’ y Teo D’Elia.

Alexis Mac Allister con la Albiceleste l AP

Mientras tanto, tras la victoria del Liverpool sobre el Nottingham Forest el argentino mostró su felicidad en donde marcó en los últimos segundos para el triunfo: “La verdad es que hay sentimientos encontrados. Me encanta marcar, me encanta ganar, así que en ese sentido creo que es un día realmente bueno”, resaltó para SKY Sports.

“Pero, por otro lado, no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar, pero siempre es mejor cuando ganas”, catapultó el que es considerado una de las figuras en el reciente presente del Liverpool.

Mac Allister tras anotar el gol de victoria para el Liverpool ante el Nottingham Forest I AP

¿Liverpool necesita mejorar?

Mac Allister resaltó que se tiene que ver el partido con mayor profundidad: “Tenemos que analizar (el partido) durante la semana, pero la primera parte no fue nada buena. Posicionamiento, intensidad, presión: nada fue bueno. Bueno, tal vez la forma en que defendimos nuestro área, porque bloqueamos algunos tiros”, dijo para BBC Sports.

“Pero no estuvo bien y no era nuestro estándar. En la segunda parte, no diría que fue buena, pero fue un poco mejor. Tuvimos algunas ocasiones y lo más importante es que ganamos el partido”, mencionó tras el duelo de la Jornada 27.

Derrota del Nottingham Forest ante el Liverpool en Premier League I AP

¿Cómo fue la victoria?

Alexis Mac Allister se vistió de héroe al anotar el gol de la victoria del Liverpool sobre Nottingham Forest. Con el 0-1, los Reds continúan con el objetivo firme de quedarse entre los primeros puestos de la tabla para clasificar a Champions League.