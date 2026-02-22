¿Qué canciones le dedicaron a El Mencho? Los corridos y artistas que cantaron al líder del CJNG

La figura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo marcó la agenda de seguridad en México y Estados Unidos, sino que también tuvo presencia en la música regional mexicana a través de diversos corridos que hicieron referencia a su nombre, apodos o estructura criminal.

El género de los corridos ha documentado durante décadas historias ligadas a personajes polémicos, y en este contexto varios intérpretes incorporaron menciones relacionadas con el exlíder del CJNG. Estas canciones generaron conversación pública y críticas por el contenido de sus letras.

Los corridos relacionados con El Mencho generaron polémica por el debate sobre apología del delito en la música regional mexicana./ RS

La polémica por los corridos vinculados al CJNG

Además de estos artistas, agrupaciones como Los Alegres del Barranco interpretaron canciones asociadas con el líder del CJNG, lo que generó controversia pública, especialmente en presentaciones donde se proyectaron imágenes relacionadas con su figura.

Entre los corridos más destacados relacionados con “El Mencho” están “El del Palenque”, interpretado por Los Alegres del Barranco, que ha sido identificado como uno de los temas más ampliamente difundidos y que hace referencia a su figura y ascenso dentro del CJNG. Ese corrido incluso llegó a posicionarse en listas globales de búsquedas de letras musicales, reflejando su impacto mediático.

El género del narcocorrido volvió a estar en el centro de la discusión pública tras la difusión de canciones vinculadas al líder del CJNG./ RS

¿Qué canciones y artistas mencionaron a El Mencho?

Uno de los nombres que aparece en este contexto es Gerardo Ortiz, quien lanzó el tema “El M”, una canción que alude a una figura de alto rango dentro de una organización criminal, resaltando su jerarquía y liderazgo en una producción con elementos característicos del corrido moderno.

Por su parte, El Komander (Alfredo Ríos) incluyó en su repertorio la canción “Estrategias de Guerra”, donde describe dinámicas internas y formas de operación de un grupo delictivo, siguiendo la narrativa tradicional del narcocorrido.

En tanto, Roberto Tapia lanzó un tema titulado directamente “El Mencho”, donde se menciona el alias del líder del CJNG y se describen aspectos relacionados con su influencia dentro de la organización.