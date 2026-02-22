¿Cuánto ofrecían la DEA y el FBI por la captura de “El Mencho”, líder del CJNG?

La recompensa por información que condujera a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido **aumentada hasta 15 millones de dólares por el gobierno de Estados Unidos, confirmaron medios nacionales e internacionales.

“El Mencho”, considerado por años uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, tenía múltiples acusaciones por tráfico de drogas y crimen organizado, y las autoridades estadounidenses ofrecían esta suma para quien proporcionara información que llevara a su arresto o condena.

La DEA ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”./ DEA

La recompensa formaba parte de los esfuerzos de agencias como la DEA (Administración de Control de Drogas) y el gobierno estadounidense para capturar al líder del CJNG, organización señalada por tráfico internacional de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otros estupefacientes.

Antes del aumento, la recompensa había sido menor, y el ajuste a 15 millones de dólares representó un incremento significativo dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., buscando intensificar la cooperación internacional en su localización.

¿Qué delitos enfrentaba “El Mencho” y por qué era tan buscado?

“El Mencho” era considerado por las autoridades estadounidenses y mexicanas un objetivo prioritario debido a su presunta participación en conspiración para manufacturar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo, así como otras actividades del crimen organizado transnacional.

“El Mencho” fue considerado uno de los objetivos prioritarios para agencias como la DEA y el FBI./ RS

El CJNG bajo su liderazgo habría extendido su influencia más allá de México, con presencia en varios estados de Estados Unidos y rutas de tráfico internacional, lo que lo colocó entre los fugitivos más perseguidos por agencias como la DEA y el FBI.

La recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense estaba disponible para cualquier persona o entidad que proporcionara información verificable que condujera al arresto o condena de Oseguera Cervantes, dentro de los términos del Programa de Recompensas por Narcóticos.

Además de Estados Unidos, autoridades mexicanas también ofrecían recompensas en moneda local, aunque significativamente menores, como parte de los esfuerzos coordinados entre ambos países para combatir el narcotráfico y desarticular redes criminales.

Autoridades estadounidenses señalaron al CJNG como una organización clave en el tráfico internacional de drogas sintéticas./ RS