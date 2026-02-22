Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEOS | Así fueron los narcobloqueos y quema de vehículos tras operativos contra El Mencho

Sujetos armados y encapuchados descienden de camionetas, apuntan con armas largas / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:01 - 22 febrero 2026
Sujetos armados obligaron a civiles a atravesar tráileres y autos para después incendiarlos; las imágenes circularon en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de videos que muestran el momento exacto en que presuntos integrantes del crimen organizado realizan narcobloqueos en distintos estados del país, obligando a civiles a atravesar sus vehículos para después prenderles fuego.

Las imágenes captan escenas de tensión y miedo: sujetos armados y encapuchados descienden de camionetas, apuntan con armas largas y obligan a conductores de tráileres, autos particulares y transporte pesado a entregar sus llaves y acomodar las unidades para bloquear carreteras y vialidades urbanas.

Los traileros fueron bajados de sus unidades para luego incendiarlas / Especial

En uno de los videos se observa cómo, tras recibir las llaves, los agresores disparan contra la unidad de un trailero. En otros clips, se aprecia a los encapuchados cargando garrafas de gasolina y rociando vehículos antes de incendiarlos, generando columnas de humo, caos y pánico entre automovilistas.

Bloqueos en varios estados

Los reportes difundidos en redes indican que los hechos ocurrieron en Jalisco, Colima, Tamaulipas y Puebla, además de otros puntos no especificados.

Los conductores fueron amenazados con armas largas para entregar sus camiones o autos / Especial

Las grabaciones muestran carreteras desiertas, autos abandonados y fuego consumiendo unidades, mientras los responsables actúan con aparente impunidad. En ninguno de los videos se aprecia presencia inmediata de autoridades en el momento de los bloqueos.

Siguen saliendo más videos

Los llamados narcobloqueos suelen utilizarse como reacción ante operativos de seguridad o detenciones relevantes, y en esta ocasión se relacionan con acciones dirigidas contra el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las familias se vieron amenazadas por los integrantes del crimen organizado / Especial

Las imágenes continúan circulando en plataformas digitales, generando preocupación entre usuarios por la violencia exhibida y la vulnerabilidad de los civiles que quedaron atrapados en los hechos.

