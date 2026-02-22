Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
VIDEOS | Así fueron los narcobloqueos y quema de vehículos tras operativos contra El Mencho
Las redes sociales se inundaron de videos que muestran el momento exacto en que presuntos integrantes del crimen organizado realizan narcobloqueos en distintos estados del país, obligando a civiles a atravesar sus vehículos para después prenderles fuego.
Las imágenes captan escenas de tensión y miedo: sujetos armados y encapuchados descienden de camionetas, apuntan con armas largas y obligan a conductores de tráileres, autos particulares y transporte pesado a entregar sus llaves y acomodar las unidades para bloquear carreteras y vialidades urbanas.
En uno de los videos se observa cómo, tras recibir las llaves, los agresores disparan contra la unidad de un trailero. En otros clips, se aprecia a los encapuchados cargando garrafas de gasolina y rociando vehículos antes de incendiarlos, generando columnas de humo, caos y pánico entre automovilistas.
Bloqueos en varios estados
Los reportes difundidos en redes indican que los hechos ocurrieron en Jalisco, Colima, Tamaulipas y Puebla, además de otros puntos no especificados.
Las grabaciones muestran carreteras desiertas, autos abandonados y fuego consumiendo unidades, mientras los responsables actúan con aparente impunidad. En ninguno de los videos se aprecia presencia inmediata de autoridades en el momento de los bloqueos.
Siguen saliendo más videos
Los llamados narcobloqueos suelen utilizarse como reacción ante operativos de seguridad o detenciones relevantes, y en esta ocasión se relacionan con acciones dirigidas contra el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Las imágenes continúan circulando en plataformas digitales, generando preocupación entre usuarios por la violencia exhibida y la vulnerabilidad de los civiles que quedaron atrapados en los hechos.
Enfrentamiento en Periférico y UVM ⚠️ pic.twitter.com/p6PkFxKZEr— ZONA 3 (@zona3noticias) February 22, 2026
#Bloqueos #CodigoRojo | Momento en el que seis sujetos le prenden fuego a un tráiler y su carga sobre la autopista Guadalajara-Colima a la altura de Cuatro Caminos, Ciudad Guzmán, Jalisco. pic.twitter.com/UCASsSlms8— Vivo Noticias Colima (@vivonoticiascol) February 22, 2026
Caos en Jalisco— Janosik García (@Janosikgarcia) February 22, 2026
Hombres armados queman y atraviesan vehículos para inhibir la acción de las autoridades tras operativo federal en Tapalpapic.twitter.com/n4FK74QWMi
ASÍ ES CÓMO ÉSTOS PARÁSITOS DESPOJAN A TRAILERO DE SU VEHÍCULO Y LE DISPARAN #REYNOSA #TAMAULIPAS— VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) February 22, 2026
HOY 22/02/2026 pic.twitter.com/OwAdYYKZ0b
#CodigoRojoJalisco| esto sucede en Cordilleras y Tepeyac en #Zapopan. pic.twitter.com/XBFFrGJg4d— RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) February 22, 2026
Te puede interesar