Estados Unidos felicita a México por muerte de “El Mencho”, pero... ¡advierte más violencia!
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya provocó reacción en la Casa Blanca.
El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se convirtió en el primer funcionario de alto nivel en pronunciarse tras el operativo confirmado por la Secretaría de la Defensa Nacional. El exembajador en México durante el primer mandato de Donald Trump calificó el hecho como un golpe histórico al narcotráfico.
En redes sociales, escribió: “Me acaban de informar que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados”.
El funcionario añadió un mensaje de respaldo a las autoridades mexicanas: “Los buenos son más fuertes que los malos. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.
Reconoce violencia tras el operativo
Sin embargo, Landau también reconoció que la caída del capo podría desatar reacciones violentas por parte del crimen organizado.
“Veo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”.
Incluso reiteró el mensaje en una posdata.
Un golpe contra el narco
La postura del funcionario deja claro que, aunque Washington celebra el golpe contra uno de los líderes criminales más buscados, no descarta que el CJNG o células afines respondan con ataques y actos de intimidación en distintos puntos del país.
La muerte de “El Mencho” representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en los últimos años, pero también abre un escenario de tensión ante posibles reacomodos dentro del crimen organizado.
