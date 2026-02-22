VIDEOS: Caos y pánico en el aeropuerto de Guadalajara tras balacera por la muerte de “El Mencho”

Momentos de angustia y confusión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla luego de los hechos de violencia registrados en Tapalpa y la supuesta muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, situación que detonó bloqueos carreteros, quema de vehículos y afectaciones viales en la zona metropolitana.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a pasajeros corriendo, resguardándose y buscando información ante versiones de enfrentamientos en distintos puntos cercanos al aeropuerto.

El aeropuerto señaló que las alteraciones en la movilidad derivadas de los bloqueos carreteros, especialmente en la vía hacia Chapala, podrían generar retrasos en el tránsito desde distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Recomendación: salir con tiempo extra

Ante el caos vial, las autoridades aeroportuarias pidieron a los pasajeros anticipar su llegada. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros mantenerse atentos a la información oficial.

El flujo vehicular hacia el aeródromo se ha complicado debido al cierre de arterias principales por la quema de vehículos y la suspensión del transporte público. Aunque se activaron protocolos preventivos, no se confirmó la suspensión total de operaciones aéreas.

Seguridad reforzada

El operativo en Jalisco generó afectaciones que complicaron el acceso a la terminal aérea, provocando retrasos en la llegada de pasajeros y ajustes en algunos itinerarios. Personal de seguridad reforzó la vigilancia dentro y fuera de las instalaciones para garantizar la integridad de viajeros y trabajadores.

Las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores.

Horas después, la situación fue controlada; sin embargo, las imágenes del pánico vivido en el aeropuerto evidencian el impacto inmediato que este tipo de operativos tiene en la movilidad y la percepción de seguridad en la entidad.

