Contra

VIDEOS: Caos y pánico en el aeropuerto de Guadalajara tras balacera por la muerte de “El Mencho”

Las personas solo buscan un lugar seguro para poder protegerse / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:43 - 22 febrero 2026
Bloqueos, quema de vehículos y rumores generaron escenas de tensión entre pasajeros en la terminal aérea

Momentos de angustia y confusión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla luego de los hechos de violencia registrados en Tapalpa y la supuesta muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, situación que detonó bloqueos carreteros, quema de vehículos y afectaciones viales en la zona metropolitana.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a pasajeros corriendo, resguardándose y buscando información ante versiones de enfrentamientos en distintos puntos cercanos al aeropuerto.

Los pasajeros y trabajadores, al no saber qué pasaba, corrían a buscar un lugar más seguro / Especial

El aeropuerto señaló que las alteraciones en la movilidad derivadas de los bloqueos carreteros, especialmente en la vía hacia Chapala, podrían generar retrasos en el tránsito desde distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Recomendación: salir con tiempo extra

Ante el caos vial, las autoridades aeroportuarias pidieron a los pasajeros anticipar su llegada. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros mantenerse atentos a la información oficial.

La gente se tiró al piso para resguardarse tras supuestamente tras escuchar algunas detonaciones / Especial

El flujo vehicular hacia el aeródromo se ha complicado debido al cierre de arterias principales por la quema de vehículos y la suspensión del transporte público. Aunque se activaron protocolos preventivos, no se confirmó la suspensión total de operaciones aéreas.

Seguridad reforzada

El operativo en Jalisco generó afectaciones que complicaron el acceso a la terminal aérea, provocando retrasos en la llegada de pasajeros y ajustes en algunos itinerarios. Personal de seguridad reforzó la vigilancia dentro y fuera de las instalaciones para garantizar la integridad de viajeros y trabajadores.

Las autoridades estatales pidieron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores.

Horas después, la situación fue controlada; sin embargo, las imágenes del pánico vivido en el aeropuerto evidencian el impacto inmediato que este tipo de operativos tiene en la movilidad y la percepción de seguridad en la entidad.

