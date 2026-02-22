Entre tumultos en Coahuila, Claudia Sheinbaum reacciona a muerte de "El Mencho"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció brevemente este domingo sobre los reportes que indican el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", por parte de fuerzas federales.

Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a la captura de “El Mencho”, según reportes oficiales./ RS

CLAUDIA SHEINBAUM DA SUS PRIMERAS DECLARACIONES

Al concluir un evento público en el estado de Coahuila, la mandataria fue abordada por ciudadanos y representantes de los medios de comunicación que solicitaban una confirmación oficial sobre los operativos realizados durante la mañana de este 22 de febrero.

Al abandonar el recinto en su vehículo, un grupo de personas y reporteros se aproximó a la camioneta de la titular del Ejecutivo. Con la ventanilla abajo, la presidenta estableció contacto con los asistentes que se acercaron a saludarla y a cuestionarla sobre la situación de seguridad nacional.

Claudia Sheinbaum | Claudia Sheinbaum

GABINETE DARÁ INFORME EN BREVE

Ante las preguntas directas sobre la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Sheinbaum no confirmó ni desmintió la información de manera inmediata.

Entre exigencias y ante el reporte de la muerte de "El Mencho", la presidenta Claudia Sheinbaum dice que el informe lo dará el Gabinete de Seguridad.



Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/gCAxKbwZQP — Azucena Uresti (@azucenau) February 22, 2026

"En breve el gabinete dará detalles", declaró la mandataria antes de continuar con su trayecto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México | Foto especial