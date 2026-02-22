Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Entre tumultos en Coahuila, Claudia Sheinbaum reacciona a muerte de "El Mencho"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. / AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:29 - 22 febrero 2026
La presidenta de México mencionó que pronto el gabinete dará la versión oficial de los hechos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció brevemente este domingo sobre los reportes que indican el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", por parte de fuerzas federales.

Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a la captura de “El Mencho”, según reportes oficiales./ RS

CLAUDIA SHEINBAUM DA SUS PRIMERAS DECLARACIONES

Al concluir un evento público en el estado de Coahuila, la mandataria fue abordada por ciudadanos y representantes de los medios de comunicación que solicitaban una confirmación oficial sobre los operativos realizados durante la mañana de este 22 de febrero.

Al abandonar el recinto en su vehículo, un grupo de personas y reporteros se aproximó a la camioneta de la titular del Ejecutivo. Con la ventanilla abajo, la presidenta estableció contacto con los asistentes que se acercaron a saludarla y a cuestionarla sobre la situación de seguridad nacional.

Claudia Sheinbaum | Claudia Sheinbaum

GABINETE DARÁ INFORME EN BREVE

Ante las preguntas directas sobre la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Sheinbaum no confirmó ni desmintió la información de manera inmediata.

"En breve el gabinete dará detalles", declaró la mandataria antes de continuar con su trayecto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México | Foto especial

La respuesta de la jefa del Ejecutivo establece que la vocería de los acontecimientos ocurridos esta mañana recaerá en las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Hasta el momento, se espera la emisión de un comunicado técnico por parte de las autoridades competentes para precisar:

