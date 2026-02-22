Embajada de EU pide a sus ciudadanos refugiarse tras muerte de ‘El Mencho’

Luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ , y se disparara la violencia en diferentes estados de la República Mexicana, el Gobierno de Estados Unidos , a través de su Embajada en nuestro país, alertó a los ciudadanos estadounidenses y les pidió “refugiarse hasta nuevo aviso” .

Narcobloqueos e incendios tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Desde la mañana de este domingo, grupos criminales desataron la violencia con narcobloqueos e incendios, principalmente en el estado de Jalisco, sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que su fundador y líder, ‘El Mencho’, fue abatido por fuerzas armadas tras un operativo.



Además de las recomendaciones del Gobierno de México para no transitar por ciertas carreteras ni salir de casa, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó un comunicado urgente para alertar a sus ciudadanos, pidiéndoles que se pongan a salvo ante la ola de violencia.



“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”, se lee en la alerta emitida.