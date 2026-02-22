Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Embajada de EU pide a sus ciudadanos refugiarse tras muerte de ‘El Mencho’

Estados Unidos pide a sus ciudadanos que están en México refugiarse/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:13 - 22 febrero 2026
La violencia se desató en varios estados del país con narcobloqueos e incendios

Luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y se disparara la violencia en diferentes estados de la República Mexicana, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en nuestro país, alertó a los ciudadanos estadounidenses y les pidió “refugiarse hasta nuevo aviso”.

Narcobloqueos e incendios tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Desde la mañana de este domingo, grupos criminales desataron la violencia con narcobloqueos e incendios, principalmente en el estado de Jalisco, sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que su fundador y líder, ‘El Mencho’, fue abatido por fuerzas armadas tras un operativo.


Además de las recomendaciones del Gobierno de México para no transitar por ciertas carreteras ni salir de casa, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó un comunicado urgente para alertar a sus ciudadanos, pidiéndoles que se pongan a salvo ante la ola de violencia.


“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”, se lee en la alerta emitida.

Varios estados del país presentan narcobloqueos y actos violentos tras la muerte de 'El Mencho'/AP

Estados con mayor riesgo, según la Embajada de EU

La advertencia detalla los estados donde existe mayor riesgo de violencia:

  • Estado de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)

  • Estado de Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios)

  • Áreas del Estado de Michoacán

  • Estado de Guerrero

  • Estado de Nuevo León

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

La Embajada estadounidense emitió las siguientes recomendaciones para sus ciudadanos que se encuentran en México:

  • Evite las áreas cercanas a la actividad policial.

  • Manténgase consciente de su entorno.

  • Busque refugio y minimice los movimientos innecesarios.

  • Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

  • Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

  • Evite las multitudes.

  • Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Hasta ahora Donald Trump no se ha pronunciado sobre esta situación/AP

Donald Trump no ha dado su postura

Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.


No se sabe si fuerzas armadas estadounidenses ayudaron o tuvieron participación en el operativo contra el líder del CJNG. Sin embargo, es un hecho que, desde su llegada por segunda vez a la Casa Blanca, Trump ha exigido a México combatir a estas bandas del crimen organizado que trafican droga hacia Estados Unidos.

