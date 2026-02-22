Verificación de edad requerida
Embajada de EU pide a sus ciudadanos refugiarse tras muerte de ‘El Mencho’
Luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y se disparara la violencia en diferentes estados de la República Mexicana, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en nuestro país, alertó a los ciudadanos estadounidenses y les pidió “refugiarse hasta nuevo aviso”.
Narcobloqueos e incendios tras el abatimiento de ‘El Mencho’
Desde la mañana de este domingo, grupos criminales desataron la violencia con narcobloqueos e incendios, principalmente en el estado de Jalisco, sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que su fundador y líder, ‘El Mencho’, fue abatido por fuerzas armadas tras un operativo.
Además de las recomendaciones del Gobierno de México para no transitar por ciertas carreteras ni salir de casa, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó un comunicado urgente para alertar a sus ciudadanos, pidiéndoles que se pongan a salvo ante la ola de violencia.
“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”, se lee en la alerta emitida.
Estados con mayor riesgo, según la Embajada de EU
La advertencia detalla los estados donde existe mayor riesgo de violencia:
Estado de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)
Estado de Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otros municipios)
Áreas del Estado de Michoacán
Estado de Guerrero
Estado de Nuevo León
Locations: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including Reynosa and other municipalities), areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026
Event: Due to ongoing security operations in multiple states and… pic.twitter.com/71gKVQ9ec1
Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses
La Embajada estadounidense emitió las siguientes recomendaciones para sus ciudadanos que se encuentran en México:
Evite las áreas cercanas a la actividad policial.
Manténgase consciente de su entorno.
Busque refugio y minimice los movimientos innecesarios.
Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.
Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.
Evite las multitudes.
Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.
Donald Trump no ha dado su postura
Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.
No se sabe si fuerzas armadas estadounidenses ayudaron o tuvieron participación en el operativo contra el líder del CJNG. Sin embargo, es un hecho que, desde su llegada por segunda vez a la Casa Blanca, Trump ha exigido a México combatir a estas bandas del crimen organizado que trafican droga hacia Estados Unidos.