Otros Deportes

Posponen juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León por motivos de seguridad

Diablos Rojos del México Femenil | X: @DiablosFem
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:39 - 22 febrero 2026
El segundo juego de la Serie entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León se pospone por motivos de seguridad.

Por todo lo que está sucediendo alrededor de “El Mencho”, la Liga Mexicana de Softbol anunció que el segundo juego de la Serie entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León será pospuesto hasta nuevo aviso.

El partido se pospone por motivos de seguridad

El encuentro estaba programado para iniciar a las 19:10 horas en el Estadio Domingo Santana, en León; sin embargo, la Liga confirmó que el partido no se llevará a cabo en la fecha establecida.

De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó en conjunto con ambas organizaciones y responde a medidas de prevención en materia de seguridad por todos los acontecimientos que se están viviendo en el bajío.

LMS: Diablos Rojos Femenil hizo la presentación oficial del roster de 20 jugadoras | @DiablosFem

Con fecha y horario por definir

De acuerdo con el comunicado que soltaron, la Liga Mexicana de Softbol estará trabajando en los próximos días sobre el nuevo acomodo de las fechas y horarios para reprogramar el juego, para que la Serie pueda continuar.

El primer juego de la Serie se lo llevaron las Diablas Rojas Femenil; cuando se anuncien las nuevas fechas, las Diablas estarán en busca del segundo triunfo para seguir en el camino del campeonato.

Jugadoras de América Femenil acudieron al Harp Helú para apoyar a Diablos Rojos | CAPTURA DE PANTALLA: INSTAGRAM
