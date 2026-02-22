Verificación de edad requerida
Posponen juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León por motivos de seguridad
Por todo lo que está sucediendo alrededor de “El Mencho”, la Liga Mexicana de Softbol anunció que el segundo juego de la Serie entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León será pospuesto hasta nuevo aviso.
El partido se pospone por motivos de seguridad
El encuentro estaba programado para iniciar a las 19:10 horas en el Estadio Domingo Santana, en León; sin embargo, la Liga confirmó que el partido no se llevará a cabo en la fecha establecida.
De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó en conjunto con ambas organizaciones y responde a medidas de prevención en materia de seguridad por todos los acontecimientos que se están viviendo en el bajío.
Con fecha y horario por definir
De acuerdo con el comunicado que soltaron, la Liga Mexicana de Softbol estará trabajando en los próximos días sobre el nuevo acomodo de las fechas y horarios para reprogramar el juego, para que la Serie pueda continuar.
El primer juego de la Serie se lo llevaron las Diablas Rojas Femenil; cuando se anuncien las nuevas fechas, las Diablas estarán en busca del segundo triunfo para seguir en el camino del campeonato.