Comercios cierran por violencia tras caída del Mencho

Temor, incertidumbre y caos son las constantes en gran parte de México luego del operativo para detener y dar de baja al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

En redes sociales circulan reportes de que centros comerciales, tiendas, mercados y tianguis cerraron a temprana hora por miedo a brotes de violencia.

En Jalisco y otros estados hubo narcobloqueos e incendios desde la mañana de este domingo/AFP

Narcobloqueos e incendios en Jalisco y otros estados

En Jalisco, principalmente, pero también en estados cercanos, se registraron narcobloqueos en carreteras e incendios durante la mañana de este domingo 22 de febrero.

Esto ocurrió luego de que se confirmara un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, donde se logró dar de baja a ‘El Mencho’.

La violencia tuvo repercusiones en otras entidades como: Oaxaca

Cancún

Veracruz

Guanajuato

Puebla

Sonora, entre otros.

Comercios decidieron bajar sus cortinas ante el riesgo de brotes de violencia/X: @_enlinea-@informador

Comerciantes decidieron suspender actividades por temor a que sus negocios fueran incendiados o quedar en medio de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado.

También se reportó que varias rutas del transporte público dejaron de operar.

Lo que reportan usuarios en redes

En plataformas digitales comenzaron a circular mensajes sobre cierres y calles vacías: “Cierran locales en mercado Aldama (Guanajuato) y muchas personas abandonan la zona”,

“Oxxos de la carretera federal a Tehuacán (Puebla) cierran sus puertas y cortinas para evitar un acto vandálico”,

“En Guadalajara las calles están vacías, las farmacias, gasolineras, Oxxo y centros comerciales están cerradas”. También hay reportes de establecimientos que no lograron cerrar a tiempo y fueron vandalizados o incendiados. Además, trascendió que alrededor de 20 Bancos del Bienestar en Jalisco fueron quemados presuntamente por integrantes del crimen organizado.

📍 #Guadalajara



Así luce este domingo la zona comercial de Obregón: calles vacías y locales cerrados.



Habitualmente, los domingos esta área registra alta afluencia de compradores y actividad comercial.



La jornada de hoy refleja el impacto de la situación de seguridad en la… pic.twitter.com/c63fDZJOep — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Versión oficial: “Operan con normalidad”

Contrario a lo difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México aseguró que en Guadalajara y en otros municipios de Jalisco los establecimientos comerciales operan con normalidad.

Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres. Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades.

Las actividades comerciales se desarrollan de manera regular y se refuerza la presencia en la entidad para proteger a la población”, se lee en el comunicado.

Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres.



Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Clima de tensión