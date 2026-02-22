Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Comercios cierran por violencia tras caída del Mencho
Temor, incertidumbre y caos son las constantes en gran parte de México luego del operativo para detener y dar de baja al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.
En redes sociales circulan reportes de que centros comerciales, tiendas, mercados y tianguis cerraron a temprana hora por miedo a brotes de violencia.
Narcobloqueos e incendios en Jalisco y otros estados
En Jalisco, principalmente, pero también en estados cercanos, se registraron narcobloqueos en carreteras e incendios durante la mañana de este domingo 22 de febrero.
Esto ocurrió luego de que se confirmara un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, donde se logró dar de baja a ‘El Mencho’.
Cierran todos los negocios de Tecuala.#aquinayarit pic.twitter.com/XrGZEN9vcX— Aquí Nayarit (@JeCervantess) February 22, 2026
La violencia tuvo repercusiones en otras entidades como:
Oaxaca
Cancún
Veracruz
Guanajuato
Puebla
Sonora, entre otros.
Comerciantes decidieron suspender actividades por temor a que sus negocios fueran incendiados o quedar en medio de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado.
También se reportó que varias rutas del transporte público dejaron de operar.
Lo que reportan usuarios en redes
En plataformas digitales comenzaron a circular mensajes sobre cierres y calles vacías:
“Cierran locales en mercado Aldama (Guanajuato) y muchas personas abandonan la zona”,
“Oxxos de la carretera federal a Tehuacán (Puebla) cierran sus puertas y cortinas para evitar un acto vandálico”,
“En Guadalajara las calles están vacías, las farmacias, gasolineras, Oxxo y centros comerciales están cerradas”.
También hay reportes de establecimientos que no lograron cerrar a tiempo y fueron vandalizados o incendiados.
Además, trascendió que alrededor de 20 Bancos del Bienestar en Jalisco fueron quemados presuntamente por integrantes del crimen organizado.
📍 #Guadalajara— El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026
Así luce este domingo la zona comercial de Obregón: calles vacías y locales cerrados.
Habitualmente, los domingos esta área registra alta afluencia de compradores y actividad comercial.
La jornada de hoy refleja el impacto de la situación de seguridad en la… pic.twitter.com/c63fDZJOep
Versión oficial: “Operan con normalidad”
Contrario a lo difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México aseguró que en Guadalajara y en otros municipios de Jalisco los establecimientos comerciales operan con normalidad.
Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres. Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades.
Las actividades comerciales se desarrollan de manera regular y se refuerza la presencia en la entidad para proteger a la población”, se lee en el comunicado.
Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026
Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya…
Clima de tensión
Mientras en redes se multiplican los reportes ciudadanos y la versión oficial insiste en que la actividad comercial continúa, lo cierto es que el ambiente en varias regiones del país se mantiene marcado por tensión y precaución tras el operativo contra el líder del CJNG.