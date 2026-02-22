Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Comercios cierran por violencia tras caída del Mencho

Comercios cierran por miedo a violencia tras muerte del Mencho/X: @CANAL44TV
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:44 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Contrario a lo reportado en redes sociales, autoridades aseguran que la actividad comercial opera con normalidad

Temor, incertidumbre y caos son las constantes en gran parte de México luego del operativo para detener y dar de baja al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.


En redes sociales circulan reportes de que centros comerciales, tiendas, mercados y tianguis cerraron a temprana hora por miedo a brotes de violencia.

En Jalisco y otros estados hubo narcobloqueos e incendios desde la mañana de este domingo/AFP

Narcobloqueos e incendios en Jalisco y otros estados

En Jalisco, principalmente, pero también en estados cercanos, se registraron narcobloqueos en carreteras e incendios durante la mañana de este domingo 22 de febrero.


Esto ocurrió luego de que se confirmara un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, donde se logró dar de baja a ‘El Mencho’.

La violencia tuvo repercusiones en otras entidades como:

  • Oaxaca

  • Cancún

  • Veracruz

  • Guanajuato

  • Puebla

  • Sonora, entre otros.

Comercios decidieron bajar sus cortinas ante el riesgo de brotes de violencia/X: @_enlinea-@informador

Comerciantes decidieron suspender actividades por temor a que sus negocios fueran incendiados o quedar en medio de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado.


También se reportó que varias rutas del transporte público dejaron de operar.

Lo que reportan usuarios en redes

En plataformas digitales comenzaron a circular mensajes sobre cierres y calles vacías:

“Cierran locales en mercado Aldama (Guanajuato) y muchas personas abandonan la zona”,
“Oxxos de la carretera federal a Tehuacán (Puebla) cierran sus puertas y cortinas para evitar un acto vandálico”,
“En Guadalajara las calles están vacías, las farmacias, gasolineras, Oxxo y centros comerciales están cerradas”.

También hay reportes de establecimientos que no lograron cerrar a tiempo y fueron vandalizados o incendiados.

Además, trascendió que alrededor de 20 Bancos del Bienestar en Jalisco fueron quemados presuntamente por integrantes del crimen organizado.

Versión oficial: “Operan con normalidad”

Contrario a lo difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México aseguró que en Guadalajara y en otros municipios de Jalisco los establecimientos comerciales operan con normalidad.

Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres. Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades.

Las actividades comerciales se desarrollan de manera regular y se refuerza la presencia en la entidad para proteger a la población”, se lee en el comunicado.

Clima de tensión

Mientras en redes se multiplican los reportes ciudadanos y la versión oficial insiste en que la actividad comercial continúa, lo cierto es que el ambiente en varias regiones del país se mantiene marcado por tensión y precaución tras el operativo contra el líder del CJNG.

Últimos videos
Lo Último
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
15:27 ¿Mensaje desde el cielo? Cuenta oficial de Pelé alaba música de Bad Bunny
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
Contra
22/02/2026
Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz