¿Mensaje desde el cielo? Cuenta oficial de Pelé alaba música de Bad Bunny

Después de su gran éxito en el Super Bowl, Bad Bunny ha seguido con su gira por toda Latinoamérica; en esta ocasión le tocó a Brasil poder vibrar con la música del Conejo Malo, por lo que la cuenta del Rey Pelé mandó un bonito mensaje al boricua.

“Bad Bunny demostró que el futbol tiene todo que ver con la música y la alegría”.

Por la cuenta de X del Rey fue que se hicieron expresar tan bonitas palabras para Benito, ya que en sus 2 conciertos, el puertorriqueño no se olvidó de rendirle homenaje a la máxima leyenda del futbol brasileño.

“En sus dos conciertos en Brasil, se tomó el tiempo de rendir homenaje a nuestro eterno Rey. Y eso dice mucho. Habla de respeto. De legado. De cómo el futbol cruza fronteras, idiomas y generaciones.Pelé siempre le ha pertenecido al mundo. Y cuando un artista latino tan grande como Bad Bunny honra al Rey en suelo brasileño, entendemos que la corona sigue brillando.Gracias por el homenaje, Benito. La música conecta a las personas. El futbol también.”

Bad Bunny durante un concierto en Sao Paulo, Brasil | AP

Bad Bunny y sus referencias en el deporte

Benito es muy reconocido por todas las referencias que hace hacia el deporte, no solo en sus canciones, sino en sus vestimentas o hasta llegar a participar en eventos de gran magnitud.

Las referencias hacia Messi y Argentina, Cristiano Ronaldo, Piqué, son de los momentos donde ha mencionado al futbol en sus letras.

Bad Bunny con jersey de Argentina en su primera noche en Buenos Aires l RRSS

En la NBA y MLB, siendo visto en los juegos de los Knicks de New York y Yankees de New York, así como más referencias en su música.

Bad Bunny ha manifestado su afición por el beisbol en el pasado | AP&nbsp;

En el automovilismo y la NFL, con referencias a Ayrton Senna, como en su primera participación en el Super Tazón.

Aunque el más significativo para él sin ninguna duda es la lucha libre, donde ha participado activamente en WrestleMania, Royal Rumble y Backlash. Así como sus referencias a múltiples luchadores.