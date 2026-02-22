Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?

David Torrijos Alcántara 15:52 - 22 febrero 2026
Tras la violencia registrada en distintas zonas del país, se han determinado medidas en los eventos

Los disturbios y hechos violentos en distintas zonas del país han provocado suspensiones en los eventos deportivos de México. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’, la situación en cuanto a seguridad entró en crisis.

El operativo de hoy dejó pánico entre la población de varios estados / Especial

¿Qué pasó en México con ‘El Mencho’?

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, fue abatido este domingo 22 de febrero, en zonas cercanas al municipio Talpa de Allende, lo que generó narcobloqueos y quema de vehículos en el estado, además de Tamaulipas y Michoacán.

Eventos suspendidos tras muerte del ‘Mencho’

El primer evento deportivo que tuvo que suspenderse fue el encuentro entre Chivas y América Femenil, que estaba programado para disputarse en el Estadio Akron, ubicado en una de las zonas más afectadas por violencia.

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7

Posteriormente, la Liga de Expansión MX informó que el duelo entre Tapatío y Tlaxcala de la Jornada 7 también sufrió una reprogramación. Este choque se disputará en el Estadio ‘Tepa’ Gómez este lunes.

En la Liga Premier MX, el Caja Oblatos vs Futbol Club Racing fue suspendido por la misma situación. Con el encuentro pactado para jugarse en el Estadio Miguel Hidalgo, en Zapotlanejo no siguió adelante.

Liga de Expansión MX I IMAGO7

Otros eventos deportivos como Corrida de Toros en el recinto de Nuevo Progreso de Guadalajara, el partido de Softbol entre El Águila de Veracruz y Charros Softbol en el Estadio Panamericano y Diablos Rojos Femenil ante Bravas, también fueron pospuestos.

El Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava y Correcaminos también fue suspendido, al igual que el Querétaro vs Juárez de la Liga MX, programado para las 19;00 horas en el Estadio Corregidora.

Los hechos violentos han generado preocupación e incertidumbre, por lo que los eventos deportivos pasaron a segundo plano este domingo en México.

Escudo Pumas | IMAGO7
