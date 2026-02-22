Verificación de edad requerida
Mateo Chávez colabora con asistencia para la victoria de AZ Alkmaar
El mexicano Mateo Chávez fue protagonista en el triunfo del AZ Alkmaar por 3-1 sobre Sparta Rotterdam, resultado que mantiene al club en zona de competencias europeas en la Eredivisie. El lateral izquierdo participó de forma directa en la jugada que abrió el marcador y volvió a confirmar su buen momento en el futbol neerlandés.
Con esta victoria, el AZ Alkmaar llegó a 39 puntos y se colocó en la quinta posición de la tabla, sitio que otorga acceso a torneos continentales como la Europa League o la Conference League, dependiendo de la distribución final de plazas. La actuación de Chávez no solo tuvo impacto colectivo, sino que también refuerza su proyección individual rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
¿Cómo fue la asistencia de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Sparta Rotterdam?
El encuentro se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, con un Sparta Rotterdam ordenado en defensa y un AZ que buscaba amplitud por los costados. Desde el arranque, Mateo Chávez ofreció profundidad por la banda izquierda, convirtiéndose en una salida constante para su equipo y generando desequilibrio en el último tercio del campo.
Fue al minuto 65 cuando el lateral mexicano encontró el espacio necesario para marcar diferencia. Chávez desbordó por el sector izquierdo y envió un servicio preciso al área que Sven Mijnans aprovechó para definir el 1-0. La anotación cambió el rumbo del partido y permitió que el AZ jugara con mayor soltura ante un rival obligado a adelantar líneas.
Con el marcador a favor, el conjunto local amplió su dominio. Chávez permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 78, cumpliendo en labores defensivas y ofensivas antes de ser sustituido para reforzar el esquema táctico. Su asistencia fue el punto de inflexión que abrió un partido cerrado y encaminó el resultado.
AZ Alkmaar se afianza en puestos europeos de la Eredivisie
Tras el primer gol, el AZ Alkmaar encontró mayores espacios. Kees Smit marcó el 2-0 al minuto 83 con una acción individual que parecía sentenciar el encuentro, aunque Milan Zonneveld descontó en la recta final para devolver momentáneamente la tensión al estadio.
Cuando el Sparta Rotterdam presionaba en busca del empate, un error defensivo permitió que Troy Parrott sellara el 3-1 al minuto 90, asegurando los tres puntos. Con este resultado, el AZ se mantiene quinto en la Eredivisie y continúa en la pelea por consolidar su presencia en competiciones europeas.
El calendario inmediato también será clave para las aspiraciones del club. El AZ enfrentará al Noah de Armenia el 26 de febrero en la vuelta de los playoffs de la Conference League, serie en la que está en desventaja 1-0. Posteriormente, visitará al Utrecht el 1 de marzo en liga, en un duelo directo que puede incidir en la lucha por puestos europeos.