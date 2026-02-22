Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mateo Chávez colabora con asistencia para la victoria de AZ Alkmaar

Mateo Chávez llegando a uno de sus partidos con AZ | IG: @mateo.chaveez
Mauricio Díaz Valdivia 17:00 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lateral mexicano ayudó a que su equipo siga en zona de puestos europeos en la Eredivisie

El mexicano Mateo Chávez fue protagonista en el triunfo del AZ Alkmaar por 3-1 sobre Sparta Rotterdam, resultado que mantiene al club en zona de competencias europeas en la Eredivisie. El lateral izquierdo participó de forma directa en la jugada que abrió el marcador y volvió a confirmar su buen momento en el futbol neerlandés.

Con esta victoria, el AZ Alkmaar llegó a 39 puntos y se colocó en la quinta posición de la tabla, sitio que otorga acceso a torneos continentales como la Europa League o la Conference League, dependiendo de la distribución final de plazas. La actuación de Chávez no solo tuvo impacto colectivo, sino que también refuerza su proyección individual rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El equipo de Mateo Chávez se llevó la victoria ante Sparta | X: @AZAlkmaar

¿Cómo fue la asistencia de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Sparta Rotterdam?

El encuentro se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, con un Sparta Rotterdam ordenado en defensa y un AZ que buscaba amplitud por los costados. Desde el arranque, Mateo Chávez ofreció profundidad por la banda izquierda, convirtiéndose en una salida constante para su equipo y generando desequilibrio en el último tercio del campo.

Fue al minuto 65 cuando el lateral mexicano encontró el espacio necesario para marcar diferencia. Chávez desbordó por el sector izquierdo y envió un servicio preciso al área que Sven Mijnans aprovechó para definir el 1-0. La anotación cambió el rumbo del partido y permitió que el AZ jugara con mayor soltura ante un rival obligado a adelantar líneas.

Con el marcador a favor, el conjunto local amplió su dominio. Chávez permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 78, cumpliendo en labores defensivas y ofensivas antes de ser sustituido para reforzar el esquema táctico. Su asistencia fue el punto de inflexión que abrió un partido cerrado y encaminó el resultado.

AZ Alkmaar se afianza en puestos europeos de la Eredivisie

Tras el primer gol, el AZ Alkmaar encontró mayores espacios. Kees Smit marcó el 2-0 al minuto 83 con una acción individual que parecía sentenciar el encuentro, aunque Milan Zonneveld descontó en la recta final para devolver momentáneamente la tensión al estadio.

Cuando el Sparta Rotterdam presionaba en busca del empate, un error defensivo permitió que Troy Parrott sellara el 3-1 al minuto 90, asegurando los tres puntos. Con este resultado, el AZ se mantiene quinto en la Eredivisie y continúa en la pelea por consolidar su presencia en competiciones europeas.

Billy van Duijl fue elegido como el MVP del partido | IG: @azalkmaar

El calendario inmediato también será clave para las aspiraciones del club. El AZ enfrentará al Noah de Armenia el 26 de febrero en la vuelta de los playoffs de la Conference League, serie en la que está en desventaja 1-0. Posteriormente, visitará al Utrecht el 1 de marzo en liga, en un duelo directo que puede incidir en la lucha por puestos europeos.

Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones