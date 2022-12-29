Pelé: ¿Cuáles fueron los logros de O'Rei en Copas del Mundo?

El legado que deja. Pelé murió, pero su recuerdo quedará en la historia del futbol, pues lo que hizo como jugador profesional lo llevó a que su nombre esté bañado en letras de oro, pues fue un fuera de serie adelantado a su época y sus números lo avalan. Pelé solo jugó con dos equipos durante su éxitosa carrera: Santos de Brasil y NY Cosmos de Estados Unidos, pero se convirtió en Rey con la Selección Brasileña, con la que ganó tres Mundiales.

Fue en 1958 con 17 años que Edson Arantes do Nascimiento debutó en una Copa del Mundo, ahí mismo se convirtió en el futbolista más joven en la historia de una justa mundialista en marcar gol con 17 años y 238 días. En ese mismo torneo, Pelé se consagró campeón con Brasil, su primera copa, y que le dio el reconocimiento al jugador más joven es ser campeón del mundo con 10 días más a su primera diana. O'Rei escribió su nombre en letras de oro al coronarse en tres ocasiones, de cuatro Mundiales que jugó. Después de ser campeón en el 58, Edson alzó la copa cuatro años más tarde en Chile 62.