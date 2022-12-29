Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Pelé: ¿Cuáles fueron los logros de O'Rei en Copas del Mundo?

Pelé, Campeón del Mundo en México 70 | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD 15:14 - 29 diciembre 2022
Edson Arantes perdió la vida a los 82 años tras complicaciones cardiacas y edema generalizado

El legado que deja. Pelé murió, pero su recuerdo quedará en la historia del futbol, pues lo que hizo como jugador profesional lo llevó a que su nombre esté bañado en letras de oro, pues fue un fuera de serie adelantado a su época y sus números lo avalan.

Pelé solo jugó con dos equipos durante su éxitosa carrera: Santos de Brasil y NY Cosmos de Estados Unidos, pero se convirtió en Rey con la Selección Brasileña, con la que ganó tres Mundiales.

Fue en 1958 con 17 años que Edson Arantes do Nascimiento debutó en una Copa del Mundo, ahí mismo se convirtió en el futbolista más joven en la historia de una justa mundialista en marcar gol con 17 años y 238 días.

En ese mismo torneo, Pelé se consagró campeón con Brasil, su primera copa, y que le dio el reconocimiento al jugador más joven es ser campeón del mundo con 10 días más a su primera diana.

O'Rei escribió su nombre en letras de oro al coronarse en tres ocasiones, de cuatro Mundiales que jugó. Después de ser campeón en el 58, Edson alzó la copa cuatro años más tarde en Chile 62.

En Inglaterra 66 no fue su mejor torneo y a pesar de que Brasil tenía a una leyenda viviente en sus filas, se regresaron en la Primera Fase, pero su revancha vendría en México 70, cuando alzó la Jules Rimet en el Estadio Azteca.

Asimismo, la FIFA lo reconoce con 757 goles en 831 partidos como futbolista profesional. Do Nascimiento, sin duda, será recordado por el legado de su futbol y que, para muchos, ha sido el mejor futbolista en la historia por todos sus récords en una época donde el futbol daba sus inicios.

OTROS RECONOCIMIENTOS DE O'REI

  • Máximo goleador de Brasil con 77 goles en 92 partidos
  • Nombrado el Atleta del Siglo por Reuters y el Comité Olímpico Internacional en 1999
  • Futbolista del Siglo, nombrado por ganadores del Balón de Oro en 1999
  • Mejor jugador del Siglo XX, junto con Diego Armando Maradona, por la FIFA

