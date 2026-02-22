Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona

Pedri ante Levante l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:45 - 22 febrero 2026
El mediocampista volvió a tener minutos en la goleada sobre el Levante

El regreso de Pedri con el FC Barcelona marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada, luego de que el conjunto blaugrana se impusiera 3-0 al Levante UD. Tras varias semanas de ausencia por lesión, el mediocampista volvió a tener minutos y fue recibido con una ovación por parte de la afición.

El joven canario ingresó en la segunda mitad del encuentro, aportando frescura y claridad en la circulación del balón en un partido que se mantuvo cerrado hasta los instantes finales. Su presencia en el campo no solo fortaleció el mediocampo, sino que también levantó el ánimo de sus compañeros en un duelo de alta exigencia.

Pedri| AP

¿Qué dijo Pedri?

Al finalizar el compromiso, Pedri utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido durante su proceso de recuperación. “Gracias a todos por el apoyo en estos días. Muy feliz por volver y por la victoria”, escribió el futbolista, acompañado de imágenes del encuentro en el Estadio Olímpico.

El mensaje fue replicado por miles de aficionados, quienes destacaron la importancia del jugador dentro del esquema del equipo. Durante su ausencia, el Barcelona resintió la falta de un futbolista capaz de conectar líneas y generar espacios con su visión de juego.

Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP
Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP

El cuerpo técnico también celebró su retorno, consciente de que se trata de una pieza clave en el armado táctico. Más allá del resultado ante el Levante, la noticia positiva fue ver nuevamente al mediocampista compitiendo sin molestias y mostrando confianza en cada intervención.

Vuelve un pilar 

La lesión había generado preocupación tanto en el club como en la selección española, pues Pedri se ha convertido en un referente pese a su juventud. Su disciplina en el proceso de rehabilitación fue determinante para acelerar su regreso a las canchas.

Jugadores de Barcelona en celebración contra Levante | AP
Jugadores de Barcelona en celebración contra Levante | AP

En lo futbolístico, el Barcelona consiguió tres puntos vitales en un encuentro que exigió paciencia y orden defensivo. El partido terminó 3-0 ante el Levante, pero la vuelta del mediocampista fue interpretada como una victoria adicional para el proyecto deportivo.

Con Pedri nuevamente disponible, el conjunto blaugrana encara los próximos compromisos con mayor optimismo. El agradecimiento del jugador refleja la conexión especial que mantiene con la afición, una relación que se fortalece cada vez que supera obstáculos y vuelve a demostrar su calidad dentro del terreno de juego.

