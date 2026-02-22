Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Harry Kane rompe el silenció sobre su posible llegada al Barcelona

Harry Kane se va en blanco por primera vez en los últimos 11 partidos&amp;nbsp;
07:49 - 22 febrero 2026
El delantero inglés confesó que ve como ‘halago’ los rumores que lo colocan en el club de LaLiga

El nombre de Harry Kane volvió a colocarse en la órbita del FC Barcelona en medio del proceso electoral que vive el club catalán. Sin embargo, el delantero inglés dejó claro que su prioridad es el Bayern Múnich, institución con la que mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027 y donde atraviesa un momento destacado en la presente temporada.

Harry Kane marca de penal | AP

Las declaraciones del atacante surgieron después de que Xavier Vilajoana, precandidato a la presidencia del Barça, revelara públicamente que su equipo habría sostenido contactos con el entorno del futbolista. Estas afirmaciones generaron eco en la prensa internacional y reactivaron los rumores sobre un posible interés del conjunto azulgrana en el goleador británico.

En medio del escenario político que atraviesa el club catalán, distintos aspirantes han buscado posicionar su proyecto deportivo con nombres de alto perfil. La mención de Kane no pasó desapercibida, aunque desde Alemania el propio jugador se encargó de enfriar cualquier especulación sobre una eventual negociación.

¿Qué dijo Harry Kane sobre el interés del Barcelona?

Harry Kane habló tras la victoria del Bayern Múnich por 3-2 frente al Eintracht Frankfurt, partido en el que firmó un doblete determinante. En entrevista con Sky Sport Alemania, el exjugador del Tottenham fue cuestionado directamente sobre los rumores que lo vinculan con el conjunto blaugrana.

Harry Kane l AP

El atacante inglés señaló que no tiene conocimiento de acercamientos formales y explicó que su entorno, encabezado por su padre y su hermano, es el encargado de gestionar cualquier situación contractual. Según sus palabras, no ha recibido información relacionada con contactos con el equipo de Vilajoana.

No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi trayectoria en el Bayern. Lo tomo como un cumplido, expresó el futbolista de 32 años, restando peso a las versiones surgidas en España.
Harry Kane podría salir del Bayern rumbo a España | AP

Contrato vigente y enfoque total en el Bayern Múnich

Actualmente, Harry Kane tiene vínculo firmado con el Bayern Múnich hasta mediados de 2027, lo que refuerza su postura de continuidad en la Bundesliga. Desde su llegada al club bávaro, el delantero se ha consolidado como pieza clave en el esquema ofensivo y mantiene cifras destacadas en competencias locales e internacionales.

Mientras tanto, en el entorno del FC Barcelona continúan los movimientos previos a la elección presidencial, donde los proyectos deportivos forman parte central del discurso de los aspirantes. Por ahora, el goleador inglés mantiene su enfoque en el Bayern y considera los rumores como un reconocimiento a su rendimiento, sin que exista, de acuerdo con su versión, una negociación en curso.

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

