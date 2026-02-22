Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."

El Arsenal solo aventaja en dos puntos al Manchester City antes del partido de hoy contra el Tottenham, y Mikel Arteta ha sentido la necesidad de "despertar" a sus jugadores.

Con solo dos victorias en las últimas siete jornadas, el líder Arsenal se encuentra bajo una presión inmensa antes del derbi contra el Tottenham. Especialmente después de que el Manchester City se acercara a solo 2 puntos el sábado por la noche, gracias a su victoria ante el Newcastle (2-1).

Arsenal tras empatar con Wolves | AP

Mikel Arteta: "Hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué haces? ¿Te echas atrás?"

El entrenador Mikel Arteta reaccionó, intentando que sus jugadores volvieran a la realidad. Cuando se le preguntó cómo ayuda a sus jugadores a lidiar con la presión, el técnico de los "Gunners" replicó: "Les haces la pregunta: '¿Quieres ser parte de esto o no?' Si no, vete y haz otra cosa. Vete a otro club".

El técnico español explicó: "Todo el mundo ha pedido tiempo durante 10, 15 años para volver a la lucha por el título, y ahora hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué haces? ¿Te echas atrás? La presión es parte de esto. Y las balas también son parte de esto. Intentamos gestionarlas de la manera correcta y conseguir lo que buscamos".

Arteta tiene a Arsenal como líder en Premier League | AP

Mikel Arteta: "Lo que hicimos en el pasado es genial, pero tenemos que vivir el presente"

Arteta debe escapar de una verdadera pesadilla. En cada una de las últimas cuatro temporadas, el Manchester City ha ganado más puntos en las últimas 12 jornadas que sus "Gunners", que se coronaron campeones por última vez en 2004. Y ahora, Guardiola vuelve a respirar fuerza y optimismo.

La reacción del entrenador del Arsenal: "Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Al final, tienes que ganar el próximo partido y, si lo consigues, estarás en una posición mucho mejor. Eso es lo único que podemos controlar.

Tenemos que vivir el presente. Lo que hicimos en el pasado es genial, pero tenemos que vivir el presente, y el presente es hermoso. Estamos exactamente donde queremos estar en cada competición".