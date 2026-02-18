¡Pedri listo para volver! Barcelona confirma la fecha de su regreso

Tras ausentarse el último mes por una lesión, todo parece indicar que Pedri finalmente regresará a los terrenos de juego este domingo por la tarde, cuando el Barcelona se enfrente al Levante en el partido de LaLiga.

En un momento crítico de la temporada, Hansi Flick necesita más que nunca a sus jugadores clave, aquellos que fueron pilares en los éxitos del año pasado. Uno de ellos, Raphinha, ya regresó el lunes, el otro, Pedri, tiene su vuelta programada de forma inminente.

La reincorporación del canario se está gestionando con sumo cuidado. Pedri ha estado de baja desde el 21 de enero, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho contra el Slavia de Praga en la Champions League. El plan de Flick es reintegrarlo de manera progresiva.

Pedri durante la Final de la Supercopa de España | X: @FCBarcelona_es

¿Cuándo estará Pedri?

El regreso de Pedri se ha convertido en una prioridad absoluta para el conjunto blaugrana, especialmente tras una racha de resultados decepcionantes. El Barcelona tiene prácticamente imposible la Copa del Rey después de caer 4-0 en la ida contra el Atlético de Madrid, y ha perdido el liderato de LaLiga tras la derrota por 2-1 ante Girona el pasado lunes.

Para el partido del domingo contra el Levante, se espera que Pedri ingrese en la segunda parte para jugar al menos unos 15 minutos. Una semana después, frente al Villarreal, podría ser titular y disputar alrededor de 60 minutos. El objetivo final es que esté en condiciones de jugar los 90 minutos en el partido de vuelta de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, buscando una remontada que se antoja milagrosa.

Un impulso para el Barça en la lucha por LaLiga

Con la vuelta de Pedri, Flick podrá reorganizar su esquema y devolverle la coherencia táctica al equipo. El centrocampista canario es fundamental para que sus compañeros encuentren espacios, para mantener las líneas juntas, aumentar la intensidad de la presión y multiplicar las opciones en ataque.

El regreso de Raphinha también supone un alivio para el técnico alemán. Aunque su reaparición en Girona se saldó con derrota, su rendimiento durante los 60 minutos que estuvo en el campo, incluyendo un disparo al poste, dejó sensaciones positivas.

A pesar del regreso de Pedri y Raphina, el cuadro culé aún está viendo varias bajas con, Gavi, Andreas Christenssen y Marcus Rahsford. Aun así, el equipo espera ver el regreso de varios de estos jugadores en la recta final de la temporada.