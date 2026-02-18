Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Pedri listo para volver! Barcelona confirma la fecha de su regreso

Pedri en un entrenamiento | X: @FCBarcelona_es
Rafael Trujillo 12:04 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El líder del cuadro culé apunta a regresar en el partido ante Levante

Tras ausentarse el último mes por una lesión, todo parece indicar que Pedri finalmente regresará a los terrenos de juego este domingo por la tarde, cuando el Barcelona se enfrente al Levante en el partido de LaLiga.

En un momento crítico de la temporada, Hansi Flick necesita más que nunca a sus jugadores clave, aquellos que fueron pilares en los éxitos del año pasado. Uno de ellos, Raphinha, ya regresó el lunes, el otro, Pedri, tiene su vuelta programada de forma inminente.

La reincorporación del canario se está gestionando con sumo cuidado. Pedri ha estado de baja desde el 21 de enero, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho contra el Slavia de Praga en la Champions League. El plan de Flick es reintegrarlo de manera progresiva.

Pedri durante la Final de la Supercopa de España | X: @FCBarcelona_es

¿Cuándo estará Pedri?

El regreso de Pedri se ha convertido en una prioridad absoluta para el conjunto blaugrana, especialmente tras una racha de resultados decepcionantes. El Barcelona tiene prácticamente imposible la Copa del Rey después de caer 4-0 en la ida contra el Atlético de Madrid, y ha perdido el liderato de LaLiga tras la derrota por 2-1 ante Girona el pasado lunes.

Para el partido del domingo contra el Levante, se espera que Pedri ingrese en la segunda parte para jugar al menos unos 15 minutos. Una semana después, frente al Villarreal, podría ser titular y disputar alrededor de 60 minutos. El objetivo final es que esté en condiciones de jugar los 90 minutos en el partido de vuelta de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, buscando una remontada que se antoja milagrosa.

Un impulso para el Barça en la lucha por LaLiga

Con la vuelta de Pedri, Flick podrá reorganizar su esquema y devolverle la coherencia táctica al equipo. El centrocampista canario es fundamental para que sus compañeros encuentren espacios, para mantener las líneas juntas, aumentar la intensidad de la presión y multiplicar las opciones en ataque.

El regreso de Raphinha también supone un alivio para el técnico alemán. Aunque su reaparición en Girona se saldó con derrota, su rendimiento durante los 60 minutos que estuvo en el campo, incluyendo un disparo al poste, dejó sensaciones positivas.

A pesar del regreso de Pedri y Raphina, el cuadro culé aún está viendo varias bajas con, Gavi, Andreas Christenssen y Marcus Rahsford. Aun así, el equipo espera ver el regreso de varios de estos jugadores en la recta final de la temporada.

Pedri renueva con Barcelona hasta 2030 | X: @FCBarcelona_es
Últimos videos
Lo Último
14:39 Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
Contra
18/02/2026
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada