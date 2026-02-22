Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"

Antonio "Pollo" Briseño y su saludo a "El Mencho" | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:43 - 22 febrero 2026
El exjugador de Chivas se volvió viral en redes durante el 2022 por un peculiar video que salió a la luz

Tras la noticia de que Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales la mañana de este domingo 22 de febrero, las redes sociales han revivido uno de los episodios más polémicos y desconcertantes en la carrera del futbolista Antonio "Pollo" Briseño.

Antonio Briseño con Chivas | IMAGO7

A pesar de que el capo criminal nunca fue vinculado directamente con el entorno del fútbol mexicano, su nombre y el del actual defensa central quedaron entrelazados en la memoria digital debido a un video que se volvió viral en el año 2022.

EL SALUDO DEL "POLLO" BRISEÑO AL "MENCHO"

En aquel entonces, Briseño, quien militaba en las Chivas del Guadalajara, sorprendió a la audiencia con un mensaje directo que comenzaba de forma inusualmente familiar:

"Hola Nemesio Oseguera Cervantes, ¿cómo estás? Habla tu amigo Antonio 'Pollo' Briseño y quiero agradecerte..."

El video generó una ola de críticas y cuestionamientos sobre la posible relación entre el jugador y el líder del grupo delictivo. Sin embargo, la explicación detrás del polémico saludo resultó ser más burocrática que criminal.

EL MOTIVO DEL SALUDO

¿Por qué el "Pollo" Briseño mandó este mensaje? La realidad es que el central mexicano formaba parte de una plataforma web donde personalidades y famosos venden saludos personalizados. Un usuario anónimo pagó la tarifa correspondiente y solicitó el video utilizando el nombre real de "El Mencho".

Semanas antes de video viral, el jugador mencionó que el dinero obtenido por estos videos no era para beneficio personal, sino que se destinaba a su fundación para labores sociales.

Hasta la fecha, se desconoce si Briseño estaba al tanto de la identidad real detrás del nombre Nemesio Oseguera Cervantes o si simplemente leyó el guion solicitado sin asociarlo con el líder del CJNG.

Antonio Briseño en Chivas | IMAGO7

Este domingo, con la confirmación del fallecimiento de Oseguera Cervantes, el video ha vuelto a circular como un recordatorio de los riesgos y las anécdotas extrañas que surgen en la era de la monetización digital de la fama.

