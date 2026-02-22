¡Preocupación mundial! Prensa deportiva internacional reacciona a muerte de 'El Mencho'

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo en un operativo en un operativo desató el caos y el terror en varias ciudades de México, principalmente en Guadalajara, una de las sedes de la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Así fueron las reacciones de la prensa internacional

Esta situación tuvo un impacto inmediato en la prensa internacional, que no solo informó de lo ocurrido, sino que expuso preocupación precisamente por tratarse de una sede del torneo de la FIFA. Uno de los casos fue el del portal The Touchline, que destacó que a la Selección de España le toca visitar México.

"VARIOS vehículos, gasolineras y otros objetos fueron QUEMADOS por el crimen organizado en Jalisco, México hoy, según confirmaron múltiples fuentes. En unos meses se disputará en ese estado el partido del Mundial entre España y Uruguay", escribió el medio mencionado en Twitter.

Así fueron algunas de las reacciones de la prensa internacional | CAPTURA DE PANTALLA

Por su parte, The Sun destacó la noticia de la muerte de 'El Mencho' y enfatizó el caos que se desató en el aeropuerto de Guadalajara. Mientras que L'Equipe, si bien no retomó lo ocurrido este domingo en Jalisco, sí retomó la preocupación que existe por presencia de "narcotraficantes colombianos" durante el Mundial 2026.

De momento, ni la FIFA, ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se han posicionado sobre la ola de violencia y narcobloqueos que se desataron este domingo y su impacto en el Mundial 2026. Mientras que por parte del gobierno de México, solo se han dedicado a informar lo ocurrido, sin relacionarlo con el certamen que está programado para iniciar dentro de 109 días.

Medios internacionales reaccionaron a la muerte de 'El Mencho' | CAPTURA DE PANTALLA

Guadalajara y México, sede mundialista herida por la inseguridad

La situación que se presentó en territorio tapatío no es la primera que genera alarma de cara a la Copa del Mundo. En 2025, en un ratio de 15 kilómetros en torno al Estadio Akron se encontraron varias fosas clandestinas en las cuales había cerca de 500 bolsas con restos humanos.

Además, según cifras de colectivos y organizaciones civiles, en México hay alrededor de 133 mil personas desaparecidas, y más de 70 mil personas sin identificar en los servicios médicos forenses. Estas cifras equivalen a más del doble de la capacidad del Estadio Azteca, que recibirá el partido inaugural entre las Selecciones de México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio.