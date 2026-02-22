Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Preocupación mundial! Prensa deportiva internacional reacciona a muerte de 'El Mencho'

Un bombero extingue las llamas de un camión en Zapopan, durante el operativo en Jalisco | AFP
Un bombero extingue las llamas de un camión en Zapopan, durante el operativo en Jalisco | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:28 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los incidentes en Guadalajara, sede mundialista, tuvieron un impacto directo en los medios internacionales

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo en un operativo en un operativo desató el caos y el terror en varias ciudades de México, principalmente en Guadalajara, una de las sedes de la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Así fueron las reacciones de la prensa internacional

Esta situación tuvo un impacto inmediato en la prensa internacional, que no solo informó de lo ocurrido, sino que expuso preocupación precisamente por tratarse de una sede del torneo de la FIFA. Uno de los casos fue el del portal The Touchline, que destacó que a la Selección de España le toca visitar México.

"VARIOS vehículos, gasolineras y otros objetos fueron QUEMADOS por el crimen organizado en Jalisco, México hoy, según confirmaron múltiples fuentes. En unos meses se disputará en ese estado el partido del Mundial entre España y Uruguay", escribió el medio mencionado en Twitter.

Así fueron algunas de las reacciones de la prensa internacional | CAPTURA DE PANTALLA
Así fueron algunas de las reacciones de la prensa internacional | CAPTURA DE PANTALLA

Por su parte, The Sun destacó la noticia de la muerte de 'El Mencho' y enfatizó el caos que se desató en el aeropuerto de Guadalajara. Mientras que L'Equipe, si bien no retomó lo ocurrido este domingo en Jalisco, sí retomó la preocupación que existe por presencia de "narcotraficantes colombianos" durante el Mundial 2026.

De momento, ni la FIFA, ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se han posicionado sobre la ola de violencia y narcobloqueos que se desataron este domingo y su impacto en el Mundial 2026. Mientras que por parte del gobierno de México, solo se han dedicado a informar lo ocurrido, sin relacionarlo con el certamen que está programado para iniciar dentro de 109 días.

Medios internacionales reaccionaron a la muerte de 'El Mencho' | CAPTURA DE PANTALLA
Medios internacionales reaccionaron a la muerte de 'El Mencho' | CAPTURA DE PANTALLA

Guadalajara y México, sede mundialista herida por la inseguridad

La situación que se presentó en territorio tapatío no es la primera que genera alarma de cara a la Copa del Mundo. En 2025, en un ratio de 15 kilómetros en torno al Estadio Akron se encontraron varias fosas clandestinas en las cuales había cerca de 500 bolsas con restos humanos.

Además, según cifras de colectivos y organizaciones civiles, en México hay alrededor de 133 mil personas desaparecidas, y más de 70 mil personas sin identificar en los servicios médicos forenses. Estas cifras equivalen a más del doble de la capacidad del Estadio Azteca, que recibirá el partido inaugural entre las Selecciones de México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio.

Un policía observa un vehículo incendiado en la carretera de Guadalajara tras el operativo | AP
Un policía observa un vehículo incendiado en la carretera de Guadalajara tras el operativo | AP
Últimos videos
Lo Último
16:36 ¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
Futbol
22/02/2026
¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho