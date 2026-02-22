Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Enciende alarmas en Canadá! Alphonso Davies es baja con Bayern Munich por lesión

Alphonso Davies con Canadá en la Concacaf Nations League de 2025 | MEXSPORT
Alphonso Davies con Canadá en la Concacaf Nations League de 2025 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:25 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lateral de los bávaros se lesionó este mismo fin de semana durante el partido contra Frankfurt en la Bundesliga

Faltan 109 días para que comience la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y las selecciones nacionales miran con preocupación hacia los torneos de liga. Un mal paso o una dura entrada puede significar una lesión que deje fuera del torneo de la FIFA a jugadores importantes.

En ese escenario, las alarmas se encendieron en la Selección de Canadá este fin de semana por la lesión de Alphonso Davies durante el partido entre Bayern Munich y Frankfurt en la Jornada 23 de la Bundesliga. El equipo bávaro confirmó la lesión, aunque no detalló cuántos partidos estará ausente el jugador.

Alphonso Davies se enfrenta a Roberto Alvarado en la Concacaf Nations League de 2025 | MEXSPORT
Alphonso Davies se enfrenta a Roberto Alvarado en la Concacaf Nations League de 2025 | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Alphonso Davies?

El defensa canadiense comenzó el partido de este sábado en el Allianz Arena como titular, pero cinco minutos después del complemento fue reemplazado por Hiroki Ito. Fue este domingo que por medio de un comunicado, el club confirmó la lesión de Davies.

"Alphonso Davies sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho durante la victoria por 3-2 contra el Eintracht Frankfurt. Así lo ha determinado un exhaustivo examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el defensa será baja por el momento", se lee en el comunicado.

Aunque el equipo no precisó cuánto tiempo de recuperación necesitará el jugador, algunos reportes de la prensa germana refieren a que podrían ser hasta dos semanas en los casos más leves. Sin embargo, en casos de mayor gravedad pueden necesitar cerca de tres meses.

Alphonso Davies durante el partido contra Frankfurt en la Bundesliga | AP
Alphonso Davies durante el partido contra Frankfurt en la Bundesliga | AP

¿Qué partidos se perderá Alphonso Davies?

Además de sus compromisos de Bundesliga, el Bayern Munich podría perder al canadiense para la serie de Octavos de Final de Champions League, todavía con rival y fecha por confirmar. Lo único que se sabe es que el juego de ida sería el 10 u 11 de marzo, y el de vuelta el 17 o el 18.

Mientras que en liga, el equipo dirigido por Vincent Kompany enfrentará en las próximas cuatro semanas el Clásico contra Borussia Dortmund (sábado 28 de febrero); Borussia Monchengladbach (viernes 6 de marzo); Bayer Leverkusen (sábado 14 de marzo), y Union Berlin (sábado 21 de marzo).

Alphonso Davies en celebración de gol con Bayern Munich en la Champions League 2022-23 | AP
Alphonso Davies en celebración de gol con Bayern Munich en la Champions League 2022-23 | AP

Por otra parte, aunque la Canadá no se ha posicionado respecto al jugador, corre el riesgo de perderse el amistoso en la Fecha FIFA de marzo. El equipo de la Hoja de Maple tiene previsto enfrentarse a Islandia el sábado 28 de marzo.

Últimos videos
Lo Último
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?