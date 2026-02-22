¡Enciende alarmas en Canadá! Alphonso Davies es baja con Bayern Munich por lesión

Faltan 109 días para que comience la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y las selecciones nacionales miran con preocupación hacia los torneos de liga. Un mal paso o una dura entrada puede significar una lesión que deje fuera del torneo de la FIFA a jugadores importantes.

En ese escenario, las alarmas se encendieron en la Selección de Canadá este fin de semana por la lesión de Alphonso Davies durante el partido entre Bayern Munich y Frankfurt en la Jornada 23 de la Bundesliga. El equipo bávaro confirmó la lesión, aunque no detalló cuántos partidos estará ausente el jugador.

Alphonso Davies se enfrenta a Roberto Alvarado en la Concacaf Nations League de 2025 | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Alphonso Davies?

El defensa canadiense comenzó el partido de este sábado en el Allianz Arena como titular, pero cinco minutos después del complemento fue reemplazado por Hiroki Ito. Fue este domingo que por medio de un comunicado, el club confirmó la lesión de Davies.

"Alphonso Davies sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho durante la victoria por 3-2 contra el Eintracht Frankfurt. Así lo ha determinado un exhaustivo examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el defensa será baja por el momento", se lee en el comunicado.

Aunque el equipo no precisó cuánto tiempo de recuperación necesitará el jugador, algunos reportes de la prensa germana refieren a que podrían ser hasta dos semanas en los casos más leves. Sin embargo, en casos de mayor gravedad pueden necesitar cerca de tres meses.

Alphonso Davies durante el partido contra Frankfurt en la Bundesliga | AP

¿Qué partidos se perderá Alphonso Davies?

Además de sus compromisos de Bundesliga, el Bayern Munich podría perder al canadiense para la serie de Octavos de Final de Champions League, todavía con rival y fecha por confirmar. Lo único que se sabe es que el juego de ida sería el 10 u 11 de marzo, y el de vuelta el 17 o el 18.

Mientras que en liga, el equipo dirigido por Vincent Kompany enfrentará en las próximas cuatro semanas el Clásico contra Borussia Dortmund (sábado 28 de febrero); Borussia Monchengladbach (viernes 6 de marzo); Bayer Leverkusen (sábado 14 de marzo), y Union Berlin (sábado 21 de marzo).

Alphonso Davies en celebración de gol con Bayern Munich en la Champions League 2022-23 | AP