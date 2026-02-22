Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue identificado por autoridades como fundador y líder del CJNG.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:05 - 22 febrero 2026
El CJNG es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, fue abatido este 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco, confirmaron autoridades y medios nacionales. “El Mencho” era el fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Originario de Aguililla, Michoacán, Nemesio Oseguera nació el 17 de julio de 1966 y se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados tanto por el gobierno mexicano como por Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a la captura de “El Mencho”, según reportes oficiales./ RS

El operativo en el que fue abatido se llevó a cabo en una zona serrana del municipio de Talpa de Allende, Jalisco, donde se concentran células del CJNG que han resistido durante años las acciones de las fuerzas de seguridad. La intervención militar se encontró con resistencia de grupos armados, según reportes oficiales.

¿Quién era “El Mencho” y cómo llegó a liderar el CJNG?

“El Mencho” inició su carrera en el crimen organizado en sus años jóvenes, primero trabajando en actividades relacionadas con el narcotráfico en Michoacán y luego como integrante de grupos menores antes de fundar el CJNG. Con el paso del tiempo, transformó la organización en un cártel con presencia en casi todo México y con tentáculos en mercados internacionales de drogas sintéticas y otras actividades ilícitas.

Bajo su mando, el CJNG se caracterizó por su estructura paramilitar, su uso de violencia extrema y su expansión fuera de las fronteras mexicanas, posicionándose como un actor clave en el tráfico de drogas y en conflictos con otras organizaciones criminales.

Fuerzas federales realizaron operativos de seguridad en Jalisco, estado considerado clave en la operación del CJNG./ DEA

La caída de Nemesio Oseguera es considerada por expertos y autoridades como uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en la historia reciente de México, aunque la desarticulación total del CJNG aún es incierta. La organización cuenta con estructuras descentralizadas y potenciales sucesores que podrían intentar retomar el control ante el vacío de poder.

Este acontecimiento marca un momento crucial en la estrategia de seguridad del país y podría cambiar la dinámica de la violencia vinculada al narcotráfico, aunque las autoridades han advertido que la lucha contra el CJNG continuará con esfuerzos coordinados de inteligencia y seguridad.

“El Mencho” fue uno de los objetivos prioritarios para agencias de seguridad de México y Estados Unidos, de acuerdo con reportes periodísticos./ X
