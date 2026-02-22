Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Narcobloqueos y quema de vehículos en Jalisco: activan código rojo tras violencia ligada al CJNG

Vehículos incendiados bloquearon vialidades en Jalisco tras un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa./ X:@ArturoVill7
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:09 - 22 febrero 2026
Las autoridades instaron a los ciudadanos a evitar transitar por estas zonas y permanecer en resguardo

Este 22 de febrero de 2026, diversas zonas de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas registraron una nueva ola de narcobloqueos y actos violentos atribuidos a grupos armados, en medio de operativos oficiales contra el crimen organizado. Las autoridades locales informaron que la mañana de este domingo se presentaron bloqueos en carreteras, quema de vehículos y cierre de vialidades, generando alerta en la población y la activación de códigos de seguridad en varias regiones del país.

Reportes oficiales señalan que en Jalisco, la violencia se intensificó tras un operativo federal en el municipio serrano de Tapalpa, que derivó en enfrentamientos, bloqueos con vehículos atravesados y unidades incendiadas en puntos clave de la entidad. Las autoridades estatales confirmaron que estos hechos obligaron a activar el código rojo y establecer una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para contener la situación y proteger a la población civil.

Autoridades de Jalisco activaron el código rojo luego de los narcobloqueos registrados en distintos puntos del estado./ X:@ArturoVill7

En varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se reportaron vehículos incendiados que obstaculizaron vialidades importantes, como la Avenida 16 de septiembre, Periférico y Calzada Independencia, lo que generó caos vial desde temprano durante la mañana. Las autoridades instaron a los ciudadanos a evitar transitar por estas zonas y permanecer en resguardo hasta nuevo aviso.

¿Qué está causando estos narcobloqueos en varias entidades?

De acuerdo con los mensajes oficiales del gobierno de Jalisco, la violencia fue una reacción directa de grupos armados al operativo federal en Tapalpa, donde fuerzas de seguridad intentaron capturar a presuntos miembros de una organización delictiva, según las versiones locales. Como respuesta, civiles armados incendiaron vehículos particulares y de carga, bloquearon vialidades y buscaron impedir la acción de las fuerzas del orden en distintos puntos de la entidad.

En el caso de Michoacán, se difundieron videos que muestran bloqueos con quema de vehículos en carreteras importantes, como la carretera Zináparo–La Piedad y alrededores de Jiquilpan. Estos hechos también habrían sido provocados por sujetos armados que impidieron el libre paso de transportistas y residentes, generando preocupación entre la población.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se reportaron autos quemados y cierres viales que afectaron la circulación./ X:@LeoSchwebel

Asimismo, en Tamaulipas se registraron bloqueos y quema de vehículos, así como del transporte público, principalmente en ciudades como Reynosa y Miguel Alemán, lo que afectó la movilidad y actividad normal de la región. Las autoridades de Tamaulipas también reforzaron la presencia policial para desbloquear rutas y restablecer el tránsito.

¿Qué medidas han tomado las autoridades?

Ante el repunte de violencia y los cierres viales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, instruyó la activación del código rojo en todo el estado y la instalación de mesas de seguridad con participación de instancias federales y locales para coordinar la respuesta y proteger a la ciudadanía. Además, se informó que no se han registrado víctimas mortales ni detenciones confirmadas hasta el momento, aunque las autoridades mantienen operativos en las zonas afectadas.

Las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en las áreas con mayor afectación, mientras se espera que se emitan actualizaciones oficiales conforme avance la intervención para restablecer la normalidad y liberar las vialidades.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para restablecer el orden en Jalisco./ X:@Libertador_Mx
